مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت:افزایش قیمت نهاده‌های دامی و مشکل توزیع آن زمینه ساز بالارفتن قیمت گوشت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران نژاد - افشین صدر دادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: علیرغم وعده‌هایی که تا کنون در خصوص حل مشکل تامین نهاده‌های دامی داده شده، متأسفانه هنوز شاهد بهبود وضعیت نیستیم. مشکلات در این حوزه همچنان باقی است و امیدواریم که هر چه زودتر مسئله تامین و همچنین توزیع این نهاده‌ها به سرعت حل شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر، ما با دو مشکل اساسی در این حوزه مواجه هستیم گفت: مشکل تامین نهاده‌ها و توزیع  دو مشکل اساسی ما در این بخش است که امیدواریم که هر دو مسئله به زودی حل و فصل شوند.

دادرس در خصوص علت گرانی دام سبک هم گفت: یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت دام سبک به مسئله خشکسالی برمی‌گردد. به دلیل خشکسالی که در کشور حادث شده، حدود ۱۲ میلیون تن از تولیدات مرتعی و زراعی کشور کاهش یافته است.

او بیان کرد : بنابر گزارش وزارت کشاورزی، دام سبک به ویژه در شش‌ماه اول سال وابسته به مرتع است و در حال حاضر به دلیل کمبود مراتع، دامداران مجبور به تغذیه دستی دام‌ها شده‌اند.

وی  در خصوص مشکلات ناشی از تامین نهاده‌ها هم گفت: به دلیل مشکلات تامین نهاده‌ها، دامداران ناچار شده‌اند که این نهاده‌ها را از بازار سیاه و بازار آزاد تامین کنند. قیمت جویی که در سامانه بازارگاه ۱۱۳۰۰ تومان است، اکنون به حدود ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت به طور طبیعی بر روی قیمت دام سبک و همچنین بر قیمت گوشت تأثیر گذاشته و باعث افزایش شدید قیمت‌ها شده است.

وی در خصوص وضعیت قیمت دام زنده هم گفت: در اواخر تیر ماه، قیمت دام زنده (گوسفند نر ۵۰ کیلویی) حدود ۲۵۰ هزار تومان بود، اما اکنون این قیمت به حدود ۳۳۰ تا ۳۴۰ هزار تومان رسیده است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۳ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
اولویت اول کشور روغن و شکر و حبوباته نه گوشت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۵۶ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
کارآگاه کی بودی تو
حالا چه کنم؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ندا
۰۲:۳۶ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
آقای پزشکیان و تیمش مدیون یه ملتن با ناکارآمدیشون. یه روز باید پیش خدا جوابگو باشن. ما که ازشون راضی نیستیم، با این همه گرونی های بی سابقه پدر مردمو در آوردن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۲ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
مگه ارز ۲۸ تومانی برای نهاده های دامی تعلق نمیگیره
چراقیمت گوشت لبنیات گران می‌شود
اگر ارز ۲۸ تومانی را کلا حذف کنند قیمت‌ها چه جوری میشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جوان دیروز
۲۲:۲۶ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
خدا ازتان نگذره که گوشت خوردن داره مانند خاویار خوردن میشه یعنی دیگه فقط یک افراد خاصی می توانند گوشت تهیه کنند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۱:۵۱ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
پدر دامدارو دراوردید
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
اعلام دلیل گرانی مشکلی رو حل نکرده و نمی کند
بفرمائید
پس شما چه کاره هستید؟
نقش شما در جایگاه مدیر وکیل وزیر و.... چیه؟
اعلام کردن که هنر نیست بفرض که دلیل اعلام شده صادقانه هم باشد
بهر حال نقش مدیران در دولت ناتراز فعلی چیه؟
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۵ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
خیلی عالیه ، خوب زود فهمیدید!!!
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۵ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
استاد ،نابغه تو دیگه کی هستی ؟؟؟!!!!

دمت گرم واقعا کشف کردی !!!!!

بنازم این همه هوش و فراست را !!!!
۰
۴
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۰۹:۳۵ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
خودتون. دارین. میگین. اگه. یارانه تریاک. نبود. با. پول. تریاک میشد. ۹۰۰. تا. بیمارستان. ۱۰۰. تختخوابی. در کشور ساخت. اخیییی. ایران. مردم بدبخت ایران که. که. درامدش صرف کجاها. میشه
۱
۵
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۰۹:۳۰ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
علت. گرانی. گوشت قرمز نارنجی. زرد. دزدییییی. صادرات.
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۲ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
یجوری میگی از 11 شده 30 انگار مردم باعث بانیش هستن
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۰۹:۲۰ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
علت ناکارآمدی علت نداشتن مدیرمسئول
مردم بخصوص قشرفقیرازدروغ های شما خسته شدن
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۰ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
خاک بر سرتون که ناتوانی در مدیریت دارین بی لیاقت ها . چرا با ملت اینطور رفتار میکنید انتقام چه کسانی را میگیرید .لعنت به همه شما عزیزانتان تاوان می‌دهند مطمئن باشید
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۹ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
به خدا این پستی رو که این موجودات اشغال کرده اند را اگر به یه پیرزن محترم روستایی می دادند خیلی راحت اداره میکرد نمی تونید و نمیخواهید هم از پشت میز بلند بشید.منتظر باشید که آه ملت دامنتون رو میگیره
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۰ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
خدا لعنتشون کنه پدر مردم رو درآوردن با این گرونی افسارگسیخته
۱۲
