منابع آمریکایی گزارش دادند که تماس تلفنی ترامپ و مادورو آخرین تلاش برای جلوگیری از جنگ دو کشور بوده و آمریکا بر استعفای مادورو اصرار داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه آمریکایی میامی هرالد به نقل از یک منبع ادعا کرد که تماس تلفنی بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و نیکولاس مادورو، همتای ونزوئلایی‌اش آخرین تلاش برای جلوگیری از درگیرس مستقیم بوده است.

این روزنامه خاطرنشان کرد که آمریکا بر استعفای فوری مادورو اصرار داشته، درخواستی که توسط طرف ونزوئلایی رد شده است.

پیش از این در روز یکشنبه، ترامپ تأیید کرد که با مادورو تلفنی صحبت کرده است، اما هیچ جزئیاتی در مورد محتوای این تماس که در بحبوحه تشدید خطرناک تنش‌ها بین دو کشور صورت می‌گیرد، ارائه نکرد.

وقتی در هواپیمای ایر فورس وان از ترامپ پرسیده شد که آیا با مادورو صحبت کرده است، پاسخ داد: نمی‌خواهم در این مورد اظهار نظر کنم. پاسخ مثبت است.

شایان ذکر است که عملیات اخیر آمریکا در منطقه کارائیب تاکنون منجر به کشته شدن دست‌کم ۶۷ نفر در بیش از ۱۵ حمله علیه قایق‌ها شده و واکنش منفی دولت‌های منطقه را به دنبال داشته است.

در همین راستا نیویورک تایمز گزارش داد که در ۷ اکتبر، ترامپ به دولت خود دستور داد تا تلاش برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک برای تنش‌های فزاینده با ونزوئلا را متوقف کند و به سازمان سیا اجازه داد تا عملیات مخفی در این کشور آمریکای جنوبی انجام دهد.

منبع: النشره