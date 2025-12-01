منابع آمریکایی گزارش دادند که تماس تلفنی ترامپ و مادورو آخرین تلاش برای جلوگیری از جنگ دو کشور بوده و آمریکا بر استعفای مادورو اصرار داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه آمریکایی میامی هرالد به نقل از یک منبع ادعا کرد که تماس تلفنی بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و نیکولاس مادورو، همتای ونزوئلایی‌اش آخرین تلاش برای جلوگیری از درگیرس مستقیم بوده است.

این روزنامه خاطرنشان کرد که آمریکا بر استعفای فوری مادورو اصرار داشته، درخواستی که توسط طرف ونزوئلایی رد شده است.

پیش از این در روز یکشنبه، ترامپ تأیید کرد که با مادورو تلفنی صحبت کرده است، اما هیچ جزئیاتی در مورد محتوای این تماس که در بحبوحه تشدید خطرناک تنش‌ها بین دو کشور صورت می‌گیرد، ارائه نکرد.

وقتی در هواپیمای ایر فورس وان از ترامپ پرسیده شد که آیا با مادورو صحبت کرده است، پاسخ داد: نمی‌خواهم در این مورد اظهار نظر کنم. پاسخ مثبت است. 

شایان ذکر است که عملیات اخیر آمریکا در منطقه کارائیب تاکنون منجر به کشته شدن دست‌کم ۶۷ نفر در بیش از ۱۵ حمله علیه قایق‌ها شده و واکنش منفی دولت‌های منطقه را به دنبال داشته است.

در همین راستا نیویورک تایمز گزارش داد که در ۷ اکتبر، ترامپ به دولت خود دستور داد تا تلاش برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک برای تنش‌های فزاینده با ونزوئلا را متوقف کند و به سازمان سیا اجازه داد تا عملیات مخفی در این کشور آمریکای جنوبی انجام دهد.

منبع: النشره

برچسب ها: ونزوئلا و آمریکا ، دریای کارائیب
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۸ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
انشالله نابودی کامل دولت مادورو
۰
۴
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۳:۴۳ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
ترامپ تروریست دغل بی وجود کودک آزارذره ای صداقت دروجودش نیست اگردم ازگفتگو زد مطمئن باش قصدداره نابودت کنه.
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
ترامپ باید امریکا را ترک کند و به صهیونیست پناهنده شود
۱
۱
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۲:۳۶ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
ترامپ قماربازکودک آزارتروریست نازیست نابودگرانسانیت بایداستعفابده وشرشو ازسرجهانیان کم کنه.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
ترامپ
استعفا بده
مادورو بیچاره ت موکونه
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۹ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
جرات حمله به ونزولا را نداره
۶
۳
پاسخ دادن
Ukraine
ناشناس
۱۰:۴۴ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
تو نبودی میگفتی اسرایل جرعت حمله زمینی به غزه نداره؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۳ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
جواب ۱۰،۴۴ نکند تو صهیونیست باشی حتما هستی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۳ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
مردم ونزئلا باید همت کنند خودشان برای کشورشان تصمیم بگیرند اولین کار درمقابل آمریکا بایستند تا مستعمره نشوند ومثل یمنیها آمریکا را شکست دهند
۷
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۸ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
این آمریکاییای بی شرف چنون بلایی به سر ما و لاتینیا آوردن که حاضر شدیم رفاه رو ول کنیم که فقط ریخت منحوس آمریکاییا رو نبینیم
۷
۹
پاسخ دادن
