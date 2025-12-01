استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه به مسکو خواهد رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک مقام آمریکایی به فاکس نیوز گفت که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده در خاورمیانه روز دوشنبه به مسکو سفر خواهد کرد.
این سفر در حالی انجام میشود که مذاکرات صلح بین اوکراین و روسیه نشانههایی از پیشرفت را نشان میدهد و کاخ سفید در حال پیشبرد یک طرح صلح برای پایان دادن به جنگ تقریباً چهار ساله است.
روز یکشنبه، ویتکاف - یکی از چهرههای اصلی در مذاکره آتشبس بین اسرائیل و حماس - به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و جرد کوشنر، داماد و مشاور ارشد ترامپ، در فلوریدا پیوست تا با مذاکرهکنندگان اوکراینی دیدار کند.
روبیو این جلسه را "بسیار سازنده" توصیف کرد. روبیو در بیانیهای گفت که هدف نهایی "فقط پایان جنگ نیست".
وزارت امور خارجه آمریکا میگوید اوکراین آماده پذیرش توافق آتشبس ۳۰ روزه است: "توپ اکنون در زمین روسیه است"
روبیو گفت: "بدیهی است که این ضروری و اساسی است. ما میخواهیم پایان کشتار و مرگ و رنج را ببینیم و مطمئنم که طرف اوکراینی نیز همینطور است. آنها صلح میخواهند. اما این همچنین در مورد تضمین پایان جنگی است که اوکراین را مستقل و دارای حاکمیت و فرصتی برای رفاه واقعی باقی میگذارد. "
هفته گذشته، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت که اگر چارچوب توافق صلح کاخ سفید "روح و متن" آنچه را که رئیس جمهور دونالد ترامپ و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در اجلاس آلاسکا در ماه اوت توافق کردند، حفظ نکند، مسکو میتواند آن را رد کند.
او هشدار داد که اگر مفاد «تفاهمهای کلیدی» «منتفی» شود، وضعیت «اساساً متفاوت» خواهد شد.
علیرغم اظهارات لاوروف، پوتین روز پنجشنبه به برنامههای ترامپ برای پایان دادن به جنگ علاقه نشان داد و طرحهای تهیه شده را نقطه شروع خواند.
به گزارش آسوشیتدپرس، پوتین به خبرنگاران گفت: «ما باید بنشینیم و این موضوع را به طور جدی مورد بحث قرار دهیم.»
