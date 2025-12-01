باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - کریم مجرب در همایش «روز جهانی فستفود» با اشاره به رشد چشمگیر صنعت غذا و اهمیت توسعه آن در استان گفت: فستفود تنها یک غذای آماده نیست؛ بلکه تجربهای است که در ذهن مشتری نقش میبندد.
مجرب با تاکید بر اینکه فستفود امروز فراتر از غذاست و ترکیبی از کیفیت، تجربهمحوری و نوآوری محسوب میشود، افزود: هدف ما این است که فستفود در فارس به نمادی از سلامت، سرعت، کیفیت و خلاقیت تبدیل شود.
او گفت: واحدهای این حوزه باید با رعایت استانداردهای حرفهای، اعتماد و رضایت پایدار مشتری را بهدست آورند. استانداردسازی این صنعت، سرمایهگذاری مستقیم بر سلامت و رضایت شهروندان است.
مجرب همچنین با اشاره به ظرفیت اقتصادی این حوزه گفت: صنعت غذا یکی از پیشرانهای مهم اشتغال است و حمایت از واحدهای خلاق میتواند مسیر توسعه پایدار و شکلگیری برندهای معتبر در استان را فراهم کند.
در بخش نوآوری این همایش، شرکتهای خلاق و استارتاپهای فعال در حوزه فناوری غذا، ایدهها و مدلهای نوین خود را در زمینههای بستهبندی هوشمند، سامانههای نوین تحویل، بهینهسازی خدمات و فناوریهای ارتقای کیفیت معرفی کردند؛ بخشی که با استقبال چشمگیر فعالان صنفی مواجه شد.
در پایان مراسم، از واحدهای نمونه و برتر فستفود استان فارس با اعطای «نشان کیفیت و تعهد» تقدیر شد؛ اقدامی که از سوی برگزارکنندگان گامی مؤثر در جهت تشویق رقابت سالم و ارتقای سطح استانداردها در واحدهای غذایی استان ارزیابی شد.
نخستین همایش «روز جهانی فستفود» با حضور مقامهای استانی، فعالان صنفی و شرکتهای نوآور حوزه غذا در شیراز برگزار شد؛ رویدادی که با هدف ارتقای کیفیت، سلامتمحوری، توسعه استانداردها و ترسیم مسیر آینده صنعت فستفود در استان طراحی شده بود.
این برنامه با هدف تبادل دانش فنی، معرفی تجربههای روز دنیا، ارتقای جایگاه صنفی، گسترش رقابت سالم، سلامتمحوری و بررسی چالشهای پیشروی صنعت فستفود شکل گرفت و بستری برای نمایش دستاوردها و همافزایی واحدهای غذایی استان فراهم کرد.
مسئولان حاضر بر ضرورت استانداردسازی، آموزش نیروی انسانی و ارتقای کیفیت خدمات تأکید کرده و این رویداد را سرآغازی برای تقویت زیرساختهای حرفهای این صنعت در فارس است.
مهدی پارسایی معاون استاندار فارس نیز گفت: ترکیب صنعت تفریحات، صنایع غذایی و صنعت پذیرایی در کنار هم باعث تقویت و رونق گردشگری میشود و با توجه به اینکه استان فارس محور اصلی توسعه گردشگری است، نقش فعالان این حوزه بسیار پررنگ است.
او خاطرنشان کرد: این رویداد هم آموزشی است و هم توسعه امیدی در دل فعالان حوزه گردشگری ایجاد میکند تا به زودی شاهد رویدادهای جدیتر و عمومیتری با محوریت گردشگری خوراک در شهر شیراز و استان فارس باشیم.
معاون استاندار فارس با اشاره به اینکه هماکنون بیش از 1500فستفود در سطح شهر شیراز فعالیت دارند که مورد تأیید مردم است، افزود: معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز به این موضوع اشاره کردند که پایش سلامت و کیفیت فستفودها و تغذیهفروشیها به خودشان سپرده شود، اما این پایش توسط مردم خوشسلیقه شیراز طی سالهای گذشته انجام شده و جامعه صنعت غذایی، فستفودها و تغذیهفروشان توسط مردم ارزیابی شدهاند.
پارسایی تأکید کرد: معاونت گردشگری استانداری تلاش میکند نقش بخش خصوصی در برگزاری رویدادهای استانی، ملی و بینالمللی افزایش یابد و سیاستها بر سه محور استانداردسازی، نوآوری و آموزش استوار است.
او گفت: بخش آموزش که امروز بخشی از وقت حاضران را به خود اختصاص داد، ادامه خواهد یافت و نوآوری نیز با دقت بیشتری دنبال خواهد شد تا گردشگران با خاطرات جدی از فرهنگ و هویت استان فارس بازگردند.
معاون استاندار فارس با اشاره به سابقه دیرینه فستفود در فرهنگ غذایی شیراز بیان کرد: این موضوع قابل پژوهش و بسیار ارجمند است.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس، خاطرنشان کرد: شیراز بیش از هر چیز به عنوان شهر شعر شناخته میشود و فستفودهای شهر نیز با ادبیات پیوند دارند، به طوری که در پایین فاکسهای ارائه شده غالباً بیتی از حافظ درج شده است که نشاندهنده ذائقه فرهنگی مردم شیراز است.
پارسایی ادامه داد: این پیوند با فرهنگ سابقه تاریخی هم دارد و کمتر شناخته شده است.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس به شاعری در میانه قرن هشتم اشاره کرد که در شیراز متولد شده و شعر خود را به سمت غذا برده است و گفت: این شاعر که اسحاق اطعمه نام دارد، دیوان مفصلی درباره غذا دارد که شامل آثار ادبی و فرهنگی ارزشمند است.
پارسایی تأکید کرد: این آثار میتواند به گردشگران کمک کند تا علاوه بر تجربه غذایی، با میراث فرهنگی و ادبی شیراز نیز آشنا شوند.
او عنوان کرد: گردشگری خوراک فرصتی است تا گردشگران با میراث فرهنگی، ادبی و غذایی شیراز آشنا شوند و زیست شبانه شهر که هماکنون عمدتاً محدود به فستفودهاست، فعالتر شود.
اتحادیه صنف فستفود کشور تجربههای خود را به اشتراک میگذارد
رئیس اتحادیه صنف پیتزا و اغذیهفروشان شیراز نیز گفت: هدف اتحادیه، برگزاری همایشها و نشستهای مشترک با حضور رؤسای اتحادیههای صنفی پیتزا و اغذیه سراسر کشور در شیراز است تا تجربیات و دستورالعملهای بهداشتی، اداری و صنعتی در سطح ملی تبادل شود.
محمدرضا مقتدر با بیان اینکه شیراز به عنوان پایتخت فستفود ایران میزبان این برنامهها خواهد بود، افزود: برنامهریزی شده است دبیرخانهای در شیراز ایجاد شود تا هماهنگیهای لازم برای اجرای دستورالعملها و استانداردهای صنفی صورت گیرد و تمامی اتحادیههای کشور همسو عمل کنند.
مقتدر با اشاره به برگزاری نخستین همایش در سال جاری، گفت: سال اول اجرای این طرح ممکن است با نواقص و مشکلاتی همراه بوده باشد، اما تلاش میکنیم در سالهای آینده این مشکلات برطرف شود و همایشها به صورت کامل و بدون نقص برگزار شوند.
رئیس اتحادیه صنف پیتزا و اغذیهفروشان شیراز همچنین بر اهمیت خدمت به فعالان صنفی تأکید کرد و گفت: اتحادیه دارای بیش از یکهزار واحد صنفی است و من به عنوان خادم این صنف تلاش میکنم همواره در خدمت اعضا باشم. هر زمان که احساس کنم مفید نیستم، با احترام و خداحافظی از مسئولیت کنارهگیری خواهم کرد.
مقتدر با ابراز امیدواری از برگزاری همایشهای آینده بدون نواقص و با موفقیت کامل، افزود: این برنامهها با هدف ارتقای سطح فعالیتهای صنفی و بهرهگیری از تجربیات ملی برگزار میشود.