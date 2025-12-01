معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت از کشف پرونده فقدان دختر ۱۷ ساله و دستگیری فردی که او را در فضای مجازی اغفال و مخفی کرده بود خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت از کشف پرونده فقدان دختر ۱۷ ساله و دستگیری فردی که او را در فضای مجازی اغفال و مخفی کرده بود خبر داد.

وی اظهار کرد: برابر گزارش کلانتری ۱۶۴ قائم و برابر شکایت شاکی با هویت معلوم، رسیدگی به پرونده فقدان دختر ۱۷ ساله‌اش به‌نام مینا در دستور کار پلیس قرار گرفت. حسب اظهارات خانواده، فقدانی در ساعت ۰۹:۰۰ اواخر آبان ماه به قصد شرکت در جلسه امتحان از منزل خارج شده و تاکنون مراجعت نکرده بود.

سرهنگ نثاری افزود: با توجه به اهمیت موضوع، پرونده از کلانتری به اداره چهارم پلیس آگاهی ارجاع شد. در همان مراحل اولیه، استعلامات لازم از سازمان‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط برای یافتن فقدانی انجام و تیمی مجرب از کارآگاهان برای بررسی میدانی به محل سکونت اعزام شد.

وی ادامه داد: در تحقیقات محلی و گفت‌و‌گو با دوستان صمیمی فقدانی مشخص شد که وی مدتی است به‌صورت پنهانی با یک پسر جوان در ارتباط بوده است. بلافاصله با تحلیل تخصصی اطلاعاتی  تلفن همراه فقدانی، سیم‌کارت ناشناسی شناسایی شد که فقدانی بخش زیادی از زمان خود در فضای مجازی و پیامکی با آن در ارتباط بود.

سرهنگ نثاری بیان کرد: با بررسی اسناد، مدارک و اقدامات پلیسی و استعلام از پلیس فتا مشخص شد سیم‌کارت مذکور در تصرف فردی به‌نام سفیر از اتباع افغان قرار دارد. با هماهنگی مقام قضایی، تحقیقات نامحسوس، رصد اطلاعاتی  و مراقبت پوششی از محل‌های تردد و پاتوق‌های وی آغاز شد و کلیه مراودات این فرد تحت کنترل پلیسی قرار گرفت.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت اضافه کرد: در نهایت با بهره‌گیری از منابع محلی و مورد اعتماد، قرار صوری با متهم ترتیب داده شد. متهم سفیر در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد. وی در بازجویی‌های فنی صراحتاً اعتراف کرد که در فضای مجازی روبیکا با فقدانی آشنا شده و درباره مشکلات خانوادگی او با وی صحبت می‌کرده است. همچنین اظهار داشت با خودرو اسنپ به دیدار فقدانی رفته است.

وی گفت: با راهنمایی متهم، فقدانی سریعاً شناسایی و سالم به خانواده خود تحویل داده شد. متهم نیز جهت تکمیل تحقیقات و سیر مراحل قانونی به دادسرای ناحیه ۲۷ امور جنایی تهران معرفی گردید.
سرهنگ نثاری در پایان تأکید کرد که پیگیری دقیق، اقدامات طلاعاتی و هوشمندانه کارآگاهان پلیس آگاهی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کشف سریع پرونده‌های فقدان و جلوگیری از آسیب دیدن نوجوانان و جوانان دارد.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس آگاهی ، پلیس
خبرهای مرتبط
تردد خودرو‌های هیبریدی و برقی در طرح زوج و فرد ممنوع نیست
کشف هلی شات قاچاق در شهرستان بندر انزلی
دستگیری عاملان تیراندازی در مراسم عروسی کوهدشت
۳۰۱۱۰ شماره ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷۷
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۴ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
دولت آقای رئیسی میلیون ها افغانی روواردکشورکردبه چه منظور؟؟؟خدامی داند..
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۷ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
#اخراج مجاز و غیر مجاز اتبتاع افغان مطالبه ملی
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۴ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
فقط غیر مجاز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
ما ملت ایران راضی نیستم حتی یک لیتر آب و حتی یک گرم از اقلام یارانه ای مثل نان ووووو صرف اتباع افغان بشود.
اخراج مجاز و غیر مجاز.
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۷ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
اخراج اتباع افغان یعنی= جلوگیری از هدر رفت میلیارها لیتر آب در ماه و جلوگیری از هدر رفت برق و گاز و مواد غذایی و دارویی و شیرخشک.
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۲ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
اخراج با زور و کتک مجاز و غیر مجاز خواست تمامی ایرانیان
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۵ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
فقط غیر مجاز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۳ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
اخراج مجاز و غیر مجاز بزرگترین لطف به ملت و منابع اصلی کشور.
ما مردم ایران اخراج هرچه سریع تر همه افغان ها رو خواستاریم.
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۵ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
فقط غیر مجاز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۷ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
اخراج هرچه سریع تر تمامی مجاز و غیر مجاز خواست تمامی ملت ایران
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۵ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
فقط غیر مجاز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۸ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
99درصد از افغان هایی که تو ایران زندگی می کنند ایران را بیشتر از کشور خودشون دوست دارند حالا تو این10میلیون نفر یه چند تا خلافکار هم پیدا میشه در ضمن به خاطر کمبود کارگر تو ایران این همه افغان به ایران میان و متاسفانه نسل جدید ایران همه دوست ندارند زیر دست کسی کار کنند
۳۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۳ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
تمام دنیا متوجه شدن شما افغان ها فقط ضرر هستید و همه ی دنیا در حال اخراج شماها هستن
برو کشور خودت نظر بده
اخراج مجاز و غیر مجاز مطالبه ملی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
برو کشور خودت نظر بده
شماها همتون باید اخراج بشوید
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۸:۱۹ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
اخراج افقانی مطالبه ملی
۴
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۴ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
پاشو برو سر ساختمون آجر بنداز ایرانی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۶ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
در جواب به نظر ۱۱:۱۴
در شهرهایی که از وجود شما افغان ها پاک هست چه کسانی سر ساختمون میروند و آجر بالا می اندازند؟ شهروندان همون شهر!
ضمنا: شما نگران ساخت ساز کشور ما نباش برو کشور خودتو آباد کن!
از شماها پررو تر خودتونید!
اخراج فوری فوری فوری مجاز و غیر مجاز خواست همه ی ایرانیان.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۶ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
ملت ایران تمایلی به حضور و سرویس دادن به افغانی ها را ندارند تمام آنها را از ایران اخراج کنند پرداخت هزینه افغانی ها از جیب ملت ایران عقلانی نیست
۲
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سیامک
۱۷:۱۹ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
در شبکه های اجتماعی در صفحات و گروه های افغانها برید ببینید با چه ادبیاتی راجع به ایران و مردم ایران صحبت می کنند.به خصوص نسل جدیدشون.هنوز هیچی نشده ادعای ارضی و ولایت خراسان دارند.دارید در ایران یک اسرائیل دوم درست می کنید.متاسفانه بسیار بی تدبیرید و به حرف مردم هم گوش نمی کنید.شما مسئولین وظیفتون خدمت به مردم ایرانه.باید خواست مردم اجرا بشه.مردم ایران مخالف حضور افغانها در ایران هستند.
۱
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۱ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
افغان ها رو از کشور بیرون کنید ،‌ این همه آب و برق و منابع کشور رو هدر میدن جرم و جنایت و آدم ربایی میکنن امنیت رو از کشور گرفتن همه افغانی ها رو از کشور بیرون کنید برگردن کشور خودشون
۴
۷۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۲ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
مسئولان بی غیرتی داریم
دخترهای سن کم و زیبامون رو افغانی ها دارن از چنگ مون در میارن
Iran (Islamic Republic of)
کیان
۱۵:۲۵ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
آمریکا دونفر ازارتشیهایش کشته شدند
گرین کارت ۱۹ کشور را بررسی میکنه
این جا افغانیها این قدر جنایت انجام میدهند
چرا قاتل داریوش مهرجویی را اعدام نمیکنید
۳
۸۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۳ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
خیلی ها از ترس آبرو و خانواده شکایت نمیکنن
افغانی ها بدجوری دخترها رو اذیت میکنن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۹ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
#نه به اعدام
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
دیگه به همه ثابت شد

اخراج اتباع بیگانه
اونم اخراج قطعی و بدون بازگشت = افزایش امنیت کشور


نه اینکه از در برن از پنجره بیان
۳
۸۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۶ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
اخراج تمامی ۲۰ میلیون اتباع افغتن از کشورمان نه تنها باعث امنیت کشور میشود بلکه ۲۰ میلیون مصرف کننده و در واقع هدر دهنده آب و گاز و برق و تمامی اقلام خوراکی هم حذف میشود و این خود بزرگترین حالت ممکن برای ذخیره سازی منابع کشور است
و همینطور باعث تخلیه حداقل ۵ میلیون مسکن و ایجاد شغل برای حداقل ۸ میلیون ایرانی میشود.
اخراج مجاز و غیر مجاز خواست ملت ایران
۴
۸۲
پاسخ دادن
۱۲۳۴
محله‌محوری راهبرد جدید دولت چهاردهم در حوزه رفاه است
آخرین اخبار
محله‌محوری راهبرد جدید دولت چهاردهم در حوزه رفاه است
اوحدی: دشمن ۲۰ سال برای ایجاد بحران در ایران برنامه‌ریزی کرد
ادغام اجتماعی رویکرد جدید مواجهه با معلولیت است/ ایجاد ۹۰ هزار شغل برای معلولان
عملیات گسترده هلال‌احمر برای مهار آتش‌سوزی جنگل توسکستان
ساماندهی و انضباط شهری در ۴۵ محور پایتخت
مترو و اتوبوس رایگان برای زنان در روز زن/ برگزاری کنسرت در ۵ نقطه پایتخت
هوای پایتخت دوباره ناسالم و وضعیت قرمز شد
اعضای باند کلاهبرداری ۳۰ میلیارد تومانی فروش حواله خودرو دستگیر شدند
روغن‌های خوراکی آغشته به ۱۱ کیلو شیشه کشف شد
بهره‌برداری از خط ویژه حمل و نقل همگانی (H.O.V) در بزرگراه شهید چمران
اعلام محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته محور‌های شمالی
۱۸ شهروند ایرانی زندانی از کویت و گرجستان به کشور منتقل می‌شوند
مراکز آموزشی و ادارات استان تهران چهارشنبه ۱۲ آذر دایر خواهند بود
اراضی مجموعه ساصد به بوستان فناوری تبدیل می‌شود
اختلاف قیمت ۳۲ درصدی حبوبات در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار به نسبت سطح شهر
رسیدگی به هیئت‎های عفو و اظهارات رجوی پیش از عملیات «فروغ جاویدان»
اعتبار ۲ هزار میلیاردی برای نوسازی مدارس
ادعای بی‌اساس رسانه‌های معاند درباره پرونده اختلاف دانشجویان ایرانی و لبنانی دانشگاه خواجه نصیر
مرگ مرموز مدیر جوان، اعتراف همسر به قتل
اجرای طرح «پناه گرم» در ۲۲ منطقه تهران برای بی‌خانمان‌ها
کاهش ۱۴ درصدی تصادفات جاده‌ای در استان تهران
یورش خونین در قهوه‌خانه شادآباد؛ چهار قاتل قبل از فرار زمین‌گیر شدند
اعمال قانون بیش از ۲۹۰ هزار خودرو در ۱۰ روز نخست آذرماه
آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده/ کیفرخواست متهمان پرونده شهادت قاضی احسان باقری صادر شد
دعوت وزارت کار از صاحبان کسب و کار برای پیوستن به پویش ترویج ورزش بانوان​ کارگر
پرونده پرابهام «ون‌های شهرزاد»؛ از شکست طرح تا افزایش ناگهانی قیمت
خودرو‌های شخصی هم باید برقی شوند / نگارش قانون کافی نیست
افزایش ۲۰ درصدی فوتی‌ها با آغاز آلودگی هوای تهران
تولید ۶۰ قسمت از مجموعه «آقای پلیس»؛ سفیر آموزشی پلیس در فضای مجازی
اعمال قانون دارندگان پلاک زوج/ لغزندگی در معابر شمالی تهران