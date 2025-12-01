وزارت امور خارجه سئول اعلام کرد که کره جنوبی و ایران در دیدار روز یکشنبه در تهران، راه‌های تقویت همکاری‌های دو جانبه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت امور خارجه کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور و ایران مذاکرات سیاسی سطح کاری را برای بحث در مورد راه‌های پیشبرد همکاری‌های دوجانبه برگزار کرده‌اند زیرا دو کشور به دنبال حفظ روابط در مسیر بهبود پس از لغو توقیف دارایی‌های ایران هستند.

این مذاکرات روز یکشنبه (به وقت محلی) در تهران به رهبری چونگ کوانگ-یونگ، مدیرکل امور آفریقا و خاورمیانه و علی اصغر محمدی، مدیرکل شرق آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران برگزار شد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو طرف در مورد «همکاری عملی» در زمینه‌هایی از جمله مدیریت، فرهنگ و آموزش و همچنین همکاری در صحنه بین‌المللی و آخرین تحولات در شبه جزیره کره و خاورمیانه تبادل نظر کردند.

این وزارتخانه اعلام کرد که در این گفتگوها، چونگ خواستار «بررسی راه‌هایی برای افزایش همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌هایی که چنین تلاش‌هایی می‌توانند محقق شوند» شد.

روابط بین سئول و تهران پس از اعمال مجدد تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران در سال ۲۰۱۹ که منجر به مسدود شدن پرداخت‌ها به ایران برای صادرات نفت به کره جنوبی شد، رو به وخامت گذاشته بود. این روابط پس از لغو مسدود شدن دارایی‌ها توسط ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ بهبود یافته است.

پس از مذاکرات سیاسی، چونگ با مجید تخت روانچی، معاون وزیر امور خارجه ایران در امور سیاسی، دیدار و در مورد مسائل دوجانبه گفت‌و‌گو کرد.

چونگ خواستار توجه و همکاری دولت ایران برای تضمین ایمنی و راحتی اتباع کره جنوبی در ایران شد.

منبع: یونهاپ

