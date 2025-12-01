باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ زینیوند، رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، اعلام کرد از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۴۰۲ نقطه حادثهخیز در پایتخت شناسایی شده که ۱۸۹ نقطه آن برطرف شده است. وی تأکید کرد هدف اصلی اجرای پروژههای عمرانی در تهران، رفع گرههای ترافیکی، کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی عبور و مرور شهروندان است.
سرهنگ زینیوند در تشریح اهداف پروژههای عمرانی گفت: «طرحهای عمرانی که در سطح شهر اجرا میشود یا برای رفع گرههای ترافیکی است، یا برای رفع نقاط حادثهخیز و یا برای انضباطبخشی در معابر. وقتی روانسازی ترافیک محقق شود، کاهش مصرف سوخت و به تبع آن کاهش آلودگی هوا را نیز به همراه دارد.»
وی با اشاره به پروژههای تکمیلشده در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ افزود: «حدود ۱۱ پروژه مهم به بهرهبرداری رسید؛ از جمله دوربرگردانهای غیرهمسطح در بزرگراه شهید چمران، اجرای چپگرد غیرهمسطح در محدوده فتح–باغستان، بهرهبرداری بخشی از پروژه میدان سبلان، تکمیل دسترسیها در بلوار اوشان، افتتاح زیرگذر جنتآباد–آبشناسان و بخشهایی از بزرگراه شهید بروجردی.»
رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: «در مدیریت انحرافات ترافیکی تلاش کردیم ضمن رعایت ایمنی، بهترین مسیرهای جایگزین را انتخاب کنیم تا کمترین محدودیت برای شهروندان ایجاد شود.»
زینیوند درباره پروژههای فعال فعلی نیز گفت: «زیرگذر میدان سپاه، ادامه پروژه میدان سبلان، دسترسی غیرهمسطح ستارخان–چمران، تقاطع الغدیر–بلوار معلم و تعریض پل کن از جمله طرحهایی هستند که در حال اجرا بوده و بخشی از آنها تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.»
وی در پایان با اشاره به آمار نقاط حادثهخیز خاطرنشان کرد: «آخرین پایش نشان داد از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۴۰۲ نقطه حادثهخیز در تهران شناسایی شده که ۱۸۹ نقطه آن برطرف شده است. بیشترین این نقاط در ورودیهای شهر و بزرگراههای حاشیهای مانند بزرگراههای شهیدان بابایی، یاسینی، لشگری، متوسلیان و بزرگراه آزادگان و بزرگراه امام رضا (ع) و همچنین بزرگراههای مرکزی همچون شهید چمران، شهید همت و امام علی (ع) قرار دارند. از مدیریت شهری انتظار داریم تا پایان سال تعداد بیشتری از این نقاط رفع شود.»