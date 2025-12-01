باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - صفدر نیازی شهرکی معاونت امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در همایش برنامه زمانبندی سمپوزیوم بین المللی خاک سالم و مدیریت جامع حوزه های آبخیز شهری با تاکید بر موضوع که باید مسئله تغییر اقلیم را جدی گرفت، گفت: بنابر آمار میزان بارش از ۲۳۰ میلی متر در سال به حدود ۱۴۰ میلی متر رسیده است که در نتیجه این کاهش بارش سهم آب بخش کشاورزی از ۷۰ میلیارد متر مکعب به حدود ۵۰ میلیارد مکعب رسیده که مشخص نیست همین مقدار هم تامین شود.
به گفته وی، در آتشسوزی جنگلهای الیت درختان بسیاری از دست دادیم اما کسی نمیپرسد این آتشسوزیها چه بلایی سر خاک میآورد؟ چقدر خاک در این آتشسوزی از بین رفت؟ خاک غنی و آلی که طی میلیونها سال تشکیل شده بود.
نیازی شهرکی با بیان اینکه به شکل جدی به موضوع خاک ورود نکرده ایم، افزود: علی رغم معضلات و چالشهای متعدد خاک همچون شوری، تغییر کاربری، آلودگی خاک و… به این مشکلات توجه جدی نداریم.
معاون وزیر جهاد ادامه داد: ارزش خاک برای زندگی، تولید آب مسئله مهمی است و امروز کشور به دلیل تغییر اقلیمی با بحران آب مواجه است، در حالیکه کشورهای دیگر در این زمینه ورود جدی داشتهاند. به عنوان مثال، ژاپن دستگاهی ساخته که با حداقل آب افراد استحمام میکنند.
معاون آب و خاک وزارت جهاد با تاکید بر اینکه باید اثرات تغییر اقلیم شکافته روی آب و خاک سنجیده شود، افزود: در این راستا باید از هوش مصنوعی کمک گرفت و اعتبار در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تخصیص داده شود.
وی با اشاره به داده مکان محور گفت: زمانی میتوانیم مشکلات کشاورزی را حل کنیم که از دادههای مکان محور استفاده کنیم، از این رو امروز از هوش مصنوعی هم باید برای رفع چالشها کمک بگیریم تا به اهداف تعیین شده در این شرایط دست پیدا کنیم.