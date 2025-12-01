معاون فروش و خدمات مشترکین تهران بزرگ گفت: از ابتدای سال فقط در تهران بیش از ۲ هزار دستگاه ماینر غیر مجاز کشف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عزیزی، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع تهران بزرگ، در برنامه سلام خبرنگار رسانه ملی گفت: از ابتدای آغاز بحث ماینرها، شرکت توزیع تهران بزرگ توانسته است بیش از ۲۵,۵۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف کند. این کشفیات از سال ۱۳۹۸ که این حوزه به اوج خود رسید، به تدریج افزایش یافته است.

او افزود: در ابتدا، مزارع بزرگی در این بخش وجود داشتند و با شدت گرفتن برخوردها، کشفیات نیز افزایش یافت. در سال جاری، از ابتدای سال تا کنون، ما موفق به کشف بیش از ۳۵ دستگاه ماینر در شهر تهران شده‌ایم. بخشی از این کشفیات به همکاری مردم مربوط می‌شود و بخش دیگری نیز از طریق دیتا ماینینگ و تحلیل داده‌ها صورت گرفته است.

عزیزی تأکید کرد که این اقدامات به منظور حفظ و تأمین منابع انرژی و جلوگیری از استفاده غیرمجاز از برق انجام می‌شود.