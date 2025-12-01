باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - علی صدقی مسئول سی بی ار بهزیستی مراغه گفت: در مسابقه بازیهای بومی محلی ۱۰۰ نفر توان یاب در رده سنی ۱۰ تا ۵۰ سال شرکت داشتند.
صدقی افزود: جشنواره در هفت رشته شامل دوز، لی لی، هفت سنگ، دال پلان، طناب کشی و ویلچر سواری برگزار شد.
وی گفت: هدف از اجرای این مسابقه ارتقای سلامت، افزایش مشارکت اجتماعی و توانمندسازی معلولان روستایی است.
مرتضی دیو باد مسئول ورزش اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی گفت: این رقابتها از مراغه آغاز و در پنج شهرستان استان برگزار خواهد شد.
دیو باد افزود: نفرات برتر استانی به رقابتهای کشوری اعزام خواهند شد.