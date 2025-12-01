مسابقه بازی‌های بومی، محلی افراد دارای معلولیت روستا‌ها با عنوان جام بلند همتان در مراغه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - علی صدقی مسئول سی بی ار بهزیستی مراغه گفت: در  مسابقه بازی‌های بومی محلی ۱۰۰ نفر توان یاب در رده سنی ۱۰ تا ۵۰ سال شرکت داشتند.

 صدقی افزود: جشنواره در هفت رشته شامل دوز، لی لی، هفت سنگ، دال پلان، طناب کشی و ویلچر سواری برگزار شد.

وی گفت: هدف از اجرای این مسابقه ارتقای سلامت، افزایش مشارکت اجتماعی و توانمندسازی معلولان روستایی است.

مرتضی دیو باد مسئول ورزش اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی گفت: این رقابت‌ها از مراغه آغاز و در پنج شهرستان استان برگزار خواهد شد.

دیو باد افزود: نفرات برتر استانی به رقابت‌های کشوری اعزام خواهند شد.

برچسب ها: بازی بومی و محلی ، اداره بهزیستی
خبرهای مرتبط
برگزاری جشنواره بازی‌های بومی و محلی در روستا‌های مرند
برگزاری بازی بومی محلی دال پلان در مراغه
برگزاری مسابقات هفت سنگ بانوان در شهرستان هوراند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری اردوی جهادی در اسکو
آخرین اخبار
برگزاری اردوی جهادی در اسکو
توانبخشی و حمایت اجتماعی افراد دارای معلولیت با رویکردی تخصصی و فراگیر
حمایت مجلس از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری صنعتی در منطقه هشترود
نفوذ سامانه بارشی به آذربایجان شرقی
آغاز عملیات گسترده آسفالت و بهسازی جاده‌های روستایی مرند