باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - محسن دهقانی‌نیا دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی چهارمحال‌وبختیاری، کمال اکبریان مسئول دفتر سیاسی استانداری و فرهاد رئیسی عضو ارشد شورای سیاست‌گذاری قرارگاه، به همراه جمعی از چهره‌های مردمی، با حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار، ابتدا گزارشی از آخرین اقدامات، پیگیری‌ها و دستاورد‌های قرارگاه ارائه شد. سپس دو طرف درباره تقویت هماهنگی‌های بین قرارگاه و نهاد نمایندگی ولی‌فقیه، افزایش سطح نظارت‌های میدانی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های فساد تبادل‌نظر کردند.

محور‌های اصلی گفت‌و‌گو شامل مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی در تمام سطوح، برخورد با زمین‌خواری و تخلفات مرتبط با منابع طبیعی، پیگیری مشکلات حوزه‌های منطقه ویژه اقتصادی و فن‌آوران۲، همچنین بررسی موانع توسعه سیاسی و اقتصادی استان از جمله چالش‌های حوزه صادرات بود.

محسن دهقانی‌نیا دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی چهارمحال‌وبختیاری در این نشست با تأکید بر ضرورت ایجاد یک جریان مشترک نظارتی در استان، گفت: قرارگاه با تمام توان در حال رصد، پیگیری فساد است و برای اثرگذاری بیشتر، نیازمند هم‌افزایی با نهاد‌های دینی، مردمی و دستگاه‌های حاکمیتی هستیم. مقابله با زمین‌خواری، صیانت از منابع طبیعی و برخورد با مفاسد اداری، اولویت‌های جدی ماست.

وی افزود: مشکلاتی مانند معطل ماندن طرح‌های مرتبط با منطقه ویژه اقتصادی و فن‌آوران۲، ضعف در برخی فرآیند‌های اداری و موانع صادرات، تنها با هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و راهبری قابل رفع است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی نماینده ولی‌فقیه در استان در این دیدار با قدردانی از فعالیت‌های قرارگاه، اظهار کرد: مبارزه با فساد یک وظیفه دینی، انقلابی و اجتماعی است و باید با قدرت و در عین حال با دقت و عدالت دنبال شود. حمایت معنوی و راهبردی از فعالیت‌های سالم‌سازانه وظیفه ماست و آماده‌ایم هرگونه همکاری لازم برای تقویت این جریان را داشته باشیم.

وی تاکید کرد: شفافیت، پیگیری بی‌وقفه و تکیه بر ظرفیت مردم، سه ضلع مهم در مبارزه موفق با فساد است. انسجام میان قرارگاه، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های نظارتی می‌تواند بسیاری از مشکلات استان را برطرف کند.

در ادامه دو طرف بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی بیشتر میان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی برای رفع این موانع تأکید کردند.

در این نشست، بر استمرار این‌گونه جلسات و نقش‌آفرینی بیشتر نهاد‌های مردمی در روند شفاف‌سازی و مبارزه با فساد در استان تأکید شد.