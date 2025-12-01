پلیس آگاهی فاتب موفق شد اعضای باندی را شناسایی و بازداشت کند که با فریب یکی از فرزندان یک خانواده، اقدام به سرقت طلا و ارز از منزل آنان کرده بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ کارآگاه رضا حاتمی، فرمانده پایگاه پنجم پلیس آگاهی فاتب در تشریح این پرونده اعلام کرد: با گزارش سرقت طلا و ارز از یک واحد مسکونی در غرب تهران، بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت. تیم رسیدگی‌کنندهپس از حضور در صحنه و انجام بررسی‌های اولیه متوجه شدند هیچ اثر تخریب یاورود غیرمجاز روی درب واحد و گاوصندوق وجود ندارد. همچنین سطح بیرونیگاوصندوق خیس و آغشته به بوی مواد شوینده بود؛ نشانه‌ای که احتمال تلاش سارقان برای پاک‌کردن آثار انگشت را تقویت می‌کرد.

وی افزود: با توجه به نبود آثار تخریب، دامنه تحقیقات به اعضای خانواده معطوف شد. شاکی عنوان کرد یکی از فرزندانش به‌دلیل مشکلات روحی سابقه خودزنی داشته است. این موضوع موجب شد کارآگاهان رفتارهای وی را تحت نظر قرار دهند. در بازجویی‌های تخصصی مشخص شد این نوجوان تحت تأثیر چند جوان سابقه‌دار قرار گرفته و طلا و ارزهای موجود در منزل را در اختیار آنان گذاشته است.

سرهنگ حاتمی ادامه داد: اعضای این باند پس از دریافت حدود ۵۵۰ گرم طلا و مقادیر قابل توجهی ارز خارجی متواری شدند. با اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه آنان در محدوده بزرگراه آیت‌الله سعیدی شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی،عملیاتی ضربتی برای دستگیری آنها اجرا شد. متهمان هنگام بازداشت مقاومت کرده و با کارآگاهان درگیر شدند اما با مهارت تیم عملیاتی مهار و دستگیرشدند.

وی بیان کرد: در بازرسی از مخفیگاه این افراد، تجهیزات غیرمجاز و خطرناک شامل سلاح گرم، شوکر، اسپری فلفل، دستبندهای فاقد شماره سریال، سلاح سرد و مقادیری مهمات جنگی کشف و توقیف شد.

فرمانده پایگاه پنجم پلیس آگاهی فاتب در پایان گفت: متهمان که ابتدا منکر هرگونه دخالت بودند، پس از مواجهه با مستندات علمی پلیس ناچار به اعتراف شدند. آنها اعلام کردند طلاهای مسروقه را ذوب کرده و به شمش تبدیل کرده‌اند و سپس آن را با ارز خارجی تهاتر کرده‌اند. وجوه حاصل نیز صرف خرید باغ و زمین در مناطق اطراف تهران و بخش‌هایی از شمال کشور شده است.

سرهنگ کارآگاه رضا حاتمی با اشاره به شیوه اغفال فرزند خانواده در این پرونده، چند نکته مهم پیشگیرانه را به خانواده‌ها توصیه کرد:

• والدین حتماً بر ارتباطات فرزندان خود در فضای حقیقی و مجازی نظارت داشته باشند و نسبت به دوستی‌های ناگهانی یا رفتارهای غیرعادی آنان حساس باشند.

• از نگهداری مقادیر زیاد طلا، ارز یا اموال ارزشمند در منزل خودداری کرده و در صورت ضرورت، از گاوصندوق‌های استاندارد و مخفی بهره ببرند.

• کلیدهای منزل، رمز گاوصندوق و محل نگهداری اشیای قیمتی باید فقط در اختیار والدین یا افراد کاملاً مطمئن خانواده باشد.

• خانواده‌ها در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک، تهدید، یا تلاش افراد غریبه برای ارتباط‌گیری با فرزندانشان، موضوع را سریعاً به پلیس اطلاع دهند.

• در صورت وقوع هر نوع سرقت، قبل از جابه‌جایی وسایل یا شست‌وشو، صحنه را دست‌نخورده نگه دارند تا امکان کشف آثار علمی و انگشت‌نگاری فراهم باشد.