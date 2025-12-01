فرماندار اردبیل بر ضرورت مدیریت مصرف آب و صرفه جویی در مصرف آن تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - فرزاد قلندری امروز در جلسه بررسی پروژه‌های تأمین منابع آبی شهرستان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب از شهروندان خواست ضمن رعایت الگوی مصرف، صرفه جویی در مصرف آب را مد نظر قرار دهند.

او بر سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی پروژه‌های در دست اجرا از جمله تکمیل مخزن ۲۰ هزار لیتری شام اسبی، تکمیل و احداث تصفیه خانه جدید و خطوط انتقال و تاسیسات پمپاژ و اقدامات علاج بخشی دشت اردبیل تأکید کرد.

فرماندار اردبیل با بیان اینکه سرعت بخشیدن به اجرای این پروژه‌ها نقش قابل‌توجهی در تقویت منابع تأمین آب شهرستان خواهد داشت از همشهریان درخواست کردبا صرفه‌جویی در مصرف آب، همراهی لازم را با دستگاه‌های اجرایی داشته باشند.

قلندری با بیان اینکه بدون مشارکت عمومی برنامه‌ها قابل تحقق نخواهند بود، بر ضرورت تغییر نگرش نسبت به آب از منبعی نامحدود به سرمایه‌ای حیاتی تاکید و بر رعایت الگوی کشت با استفاده از آبیاری نوین با آگاه سازی کشاورزان عزیز و با همکاری جهاد کشاورزی را مهم برشمرد.