باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - شیرجنگ رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسکو با اشاره به خدمات ارائه شده گفت:در اردوی جهادی ویزیت رایگان توسط پزشک متخصص بیماری‌های عفونی برای ۳۰ نفر، کنترل فشار خون برای ۲۵ نفر، ویزیت توسط پزشک عمومی برای بیش از ۵۰ نفر، خدمات دندان‌پزشکی برای ۴۰ نفر، مشاوره مامایی برای ۸ نفر و مشاوره روان‌شناسی برای ۶ نفر انجام شد.

وی گفت: غرفه فرهنگی و جوانی جمعیت به ۱۵ نفر از مراجعان خدمات مشاوره‌ای ارائه داد و دارو‌های تجویز شده به صورت رایگان برای ۶۰ نفر تهیه و تحویل گردید.

وی افزود:این اردوی جهادی در راستای دسترسی آسان‌تر ساکنان مناطق کمتر برخوردار به خدمات اولیه سلامت و ترویج فرهنگ ایثار و خدمت‌رسانی بود.