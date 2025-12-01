نفرات برتر دور دوم مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان پسر و دختر مازندران معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان پسر و دختر مازندران پس از یک روز رقابت فشرده و دیدنی به ترتیب در شهر‌های بابل و ساری برگزار شد.

در مسابقات پسران که در سالن خانه تنیس روی میز نوشاد عالمیان بابل برگزار شد، سبحان کاوه از قائمشهر به عنوان قهرمانی دست یافت.

امیرعلی شیردل از محمودآباد نایب قهرمان شد و علیرضا نصیرایی از بابل و سیدارمیا میرقربانی از بابلسر به صورت مشترک سوم شدند.

مرحله مقدماتی دور دوم مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان پسر مازندران با شرکت ۳۰ ورزشکار در ۶ گروه ۴ تیمی و ۲ گروه ۳ تیمی برگزار شد.

در مسابقات نوجوانان دختر استان نیز که با حضور ۸ بازیکن از شهر‌های مختلف مازندران به صورت گروهی و در یک جدول به صورت دوره‌ای در خانه تنیس روی میز شهرستان ساری برگزار شد، رستا طاهری از ساری بر سکوی نخست ایستاد.

آریسا سیاحی دیگر شرکت کننده ساروی عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد و معصومه حسنی از سیمرغ در جایگاه سوم قرار گرفت.