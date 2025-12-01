رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خلخال گفت: بیش از ۷ هزار مترمربع از اراضی منطقه حفاظت شده آق داغ خلخال رفع تصرف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  حسین معصوم زاده با اعلام این خبر گفت: پیرو اقدامات قانونی و پیگیری‌های مستمر صورت گرفته توسط این اداره، با دستور مقام قضایی، عملیات رفع تصرف از اراضی ملی در منطقه حفاظت شده آق داغ به اجرا درآمد.

او افزود: طی این عملیات ۷۲۰۰ مترمربع از اراضی ملی مورد تعرض در محدوده روستای آق سو، با موفقیت از متصرف خارج و به وضع سابق اعاده شد.

معصوم زاده ضمن قدردانی از همکاری و زحمات مؤثر تمامی دستگاه‌ها به ویژه از تلاش‌های ریاست دادگستری و دادستان شهرستان خلخال ادامه داد: صیانت از منابع طبیعی، وظیفه همگانی است و با تمام توان از حقوق مردم و طبیعت منطقه دفاع خواهیم کرد.

منبع: محیط زیست

برچسب ها: رفع تصرف ، اراضی ملی ، منطقه حفاظت شده آق داغ خلخال ، صیانت از منابع طبیعی
خبرهای مرتبط
رفع تصرف 10 هزار هکتار از اراضی ملی در استان اردبیل
رفع تصرف یک میلیون مترمربع از اراضی مرغوب بیت‌المال اردبیل
رفع تصرف ۹۱ هکتار از اراضی ملی در استان اردبیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
شناسایی و برخورد با متخلفین شکار و صید در مناطق مختلف استان اردبیل
ورود به جنگل‌های استان اردبیل تا اطلاع ثانوی ممنوع شد
خشکی کم‌سابقه و افزایش خطر آتش سوزی در مراتع و جنگل های استان اردبیل
تامین اعتبار برای احداث ۳۶ کیلومتر کانال آبیاری اراضی کشاورزی در اردبیل
افزایش شیوع موج جدید آنفولانزا در اردبیل
شاخص کیفیت هوای اردبیل، قابل قبول است
پیش بینی بارش‌های نرمال برای زمستان اردبیل
رشد ۵۴ درصدی صادرات استان اردبیل