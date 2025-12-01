رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خلخال گفت: بیش از ۷ هزار مترمربع از اراضی منطقه حفاظت شده آق داغ خلخال رفع تصرف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین معصوم زاده با اعلام این خبر گفت: پیرو اقدامات قانونی و پیگیری‌های مستمر صورت گرفته توسط این اداره، با دستور مقام قضایی، عملیات رفع تصرف از اراضی ملی در منطقه حفاظت شده آق داغ به اجرا درآمد.

او افزود: طی این عملیات ۷۲۰۰ مترمربع از اراضی ملی مورد تعرض در محدوده روستای آق سو، با موفقیت از متصرف خارج و به وضع سابق اعاده شد.

معصوم زاده ضمن قدردانی از همکاری و زحمات مؤثر تمامی دستگاه‌ها به ویژه از تلاش‌های ریاست دادگستری و دادستان شهرستان خلخال ادامه داد: صیانت از منابع طبیعی، وظیفه همگانی است و با تمام توان از حقوق مردم و طبیعت منطقه دفاع خواهیم کرد.

منبع: محیط زیست