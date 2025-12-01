شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به احداث جاده روستای مسدود شده روستای قلی در شهرستان قلی اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما اهالی روستای قلی در شهرستان جاجرم شهر سنخواست در استان شمالی به دلیل احداث جاده جدید بجنورد به جاجرم مسیر دسترسی به روستا مسدود شده مردم و گردشگران نمی‌توانند به راحتی وارد روستا شوند.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندبرنگار

با سلام و احترام من علی عزیزی از اهالی روستای قلی در شهرستان جاجرم شهر سنخواست در استان خراسان شمالی هستم. این روستای با جمعیت بیش از ۲۵۰۰ نفر، محل قرارگیری تنها اثر ثبت جهانی استان خراسان شمالی یعنی «رباط قلی» است. متأسفانه با احداث جاده جدید بجنورد ـ جاجرم ـ درق، مسیر دسترسی به روستا مسدود شده مردم و گردشگران نمی‌توانند به راحتی وارد روستا شوند. مسیر پیشنهادی برای اتصال راه روستایی به جاده اصلی کمتر از دو کیلومتر است، لطفاً به مردم روستا قلی کمک کنید تا مورد توجه مسئولان و بررسی کارشناسی و اصلاح مسیر را تا دسترسی به روستا و حفظ ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی آن ممکن شود.