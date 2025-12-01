شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به احداث جاده روستای مسدود شده روستای قلی در شهرستان قلی اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما اهالی روستای قلی در شهرستان جاجرم شهر سنخواست در استان شمالی به دلیل احداث جاده جدید بجنورد به جاجرم مسیر دسترسی به روستا مسدود شده مردم و گردشگران نمی‌توانند به راحتی وارد روستا شوند.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام من علی عزیزی از اهالی روستای قلی در شهرستان جاجرم شهر سنخواست در استان خراسان شمالی هستم. این روستای با جمعیت بیش از ۲۵۰۰ نفر، محل قرارگیری تنها اثر ثبت جهانی استان خراسان شمالی یعنی «رباط قلی» است. متأسفانه با احداث جاده جدید بجنورد ـ جاجرم ـ درق، مسیر دسترسی به روستا مسدود شده مردم و گردشگران نمی‌توانند به راحتی وارد روستا شوند. مسیر پیشنهادی برای اتصال راه روستایی به جاده اصلی کمتر از دو کیلومتر است، لطفاً به مردم روستا قلی کمک کنید تا مورد توجه مسئولان و بررسی کارشناسی و اصلاح مسیر را تا دسترسی به روستا و حفظ ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی آن ممکن شود.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: احداث جاده ، مشکلات مردم ، مسدود شدن جاده
خبرهای مرتبط
پیگیری شد؛
احداث جاده جدید در روستا‌های گلباف و نسک استان کرمان به زودی
شهروندخبرنگار کرمان؛
فیلمی از جاده صعب العبور روستای زیارت شاه و دردسر‌های آن برای اهالی
شهروندخبرنگار فارس؛
عشایر طایفه میرکی شهرستان فسا در انتظار احداث جاده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماجرای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان پیگیری شد
برگزاری نخستین جشنواره برداشت خرمالو در حیاط باغ‌های قدیمی نهاوند + فیلم
رنجش گردشگران بوستان جنگلی چیتگر از خشکسالی درختان
آخرین اخبار
رنجش گردشگران بوستان جنگلی چیتگر از خشکسالی درختان
ماجرای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان پیگیری شد
برگزاری نخستین جشنواره برداشت خرمالو در حیاط باغ‌های قدیمی نهاوند + فیلم
قطعی گاز اهالی منطقه شهر زیبای شهر تهران را به دردسر انداخت
رنجش پایتخت نشینان از تاخیر در راه اندازی متروی ورزشگاه تختی
تاخیر در تحویل خودروی FM ۵۱۱ خریداران را نگران کرد
رنجش دانش آموزان اردکان و میبد از دایر بودن مدارس در روز‌های آلوده هوا
رنجش اصفهانی‌ها از فعالیت مراکز آموزشی و اداره‌ها در روز‌های آلوده هوا
درخواست داوطلبان کنکور برای افزایش سن در دانشگاه فرهنگیان
کمک معیشتی مددجویان بهزیستی چه زمانی واریز می‌شود؟
مسابقات والیبال جام شهدای ۱۲ روزه در صالح‌آباد به ایستگاه آخر رسید + عکس
مراسم وداع با پیکر مطهر شهید گمنام در مرکز آموزشی شهیدمطهری فراجای نیشابور