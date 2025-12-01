باشگاه خبرنگاران جوان - رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان گفت: متهم از حدود ۶ ماه پیش با معرفی خود به عنوان قاضی دیوان عالی کشور از مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی مبالغ و اقلامی مانند بیش از ۵۰ سکه بهار آزادی دریافت کرده بود و با فریب مردم به دلالی و کارچاق‌کنی می‌پرداخت.

او اظهار داشت: پس از دریافت گزارش‌های مردمی و انجام اقدامات اطلاعاتی و نظارتی، این فرد شناسایی و پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل معرفی گردید.

رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان اردبیل بیان کرد: مقابله با سودجویان و متخلفانی که با سوء استفاده از دستگاه قضایی به اعتماد عمومی آسیب می‌زنند، از ماموریت‌های اصلی این مجموعه است و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

او همچنین یادآور شد: سامانه تلفنی ۱۲۷ ستاد خبری حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه آماده دریافت اخبار و گزارش‌های مردمی است.

منبع: صدا و سیما