فردی که با جعل عنوان قضایی و فعالیت‌های مجرمانه در حوزه کارچاق‌کنی اقدام به اخاذی از شهروندان کرده بود، شناسایی و بازداشت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان گفت: متهم از حدود ۶ ماه پیش با معرفی خود به عنوان قاضی دیوان عالی کشور از مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی مبالغ و اقلامی مانند بیش از ۵۰ سکه بهار آزادی دریافت کرده بود و با فریب مردم به دلالی و کارچاق‌کنی می‌پرداخت.

او اظهار داشت: پس از دریافت گزارش‌های مردمی و انجام اقدامات اطلاعاتی و نظارتی، این فرد شناسایی و پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل معرفی گردید.

رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان اردبیل بیان کرد: مقابله با سودجویان و متخلفانی که با سوء استفاده از دستگاه قضایی به اعتماد عمومی آسیب می‌زنند، از ماموریت‌های اصلی این مجموعه است و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

او همچنین یادآور شد: سامانه تلفنی ۱۲۷ ستاد خبری حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه آماده دریافت اخبار و گزارش‌های مردمی است.

منبع: صدا و سیما

برچسب ها: دستگاه قضایی ، قاضی دیوان عالی ، افراد سودجو و فرصت طلب
خبرهای مرتبط
بزرگ‌ترین ‌بدهکار بانکی استان اردبیل بازداشت شد‌
سلطان جعل بازار زمین اردبیل بازداشت شد
دادستان اردبیل خبر داد؛
دستگیری سه شرور در اردبیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
طرح آمارگیری باغداری در استان اردبیل آغاز شد
شتاب در اجرای پروژه‌های بخش ثمرین شهرستان اردبیل
کشف و ضبط ۴ تن هیزم جنگلی در استان اردبیل
تزریق رایگان واکسن آنفلوآنزا برای شهروندان اردبیلی
شرایط آلودگی هوا در اردبیل بی سابقه است