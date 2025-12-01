تا همین چند دهه پیش، «بلندی» در شهرهای ما معنای دیگری داشت؛ بلندترین نقطه‌ گلدسته مساجد بود اما ناگهان شهرها تصمیم گرفتند به سمت ابرها خیز بردارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تا همین چند دهه پیش، «بلندی» در شهرهای ما معنای دیگری داشت؛ شاید بلندترین نقطهای که چشم میتوانست در افق پیدا کند، گلدسته مساجد بود یا شاخههای بالایی چنارهای کهنسال خیابان ولیعصر.
خانهها حیاط داشتند و شهر روی زمین پهن شده بود اما ناگهان همهچیز تغییر کرد و شهرها تصمیم گرفتند بهجای پیشروی در عرض، به سمت ابرها خیز بردارند. حالا ما در عصر «زندگی عمودی» نفس میکشیم. عصری که در آن، پنجرهها بهجای بازشدن رو به حیاط همسایه، رو به افقهای دور باز میشوند.
در این مسابقه برای تسخیر آسمان، همه ما «برج میلاد» را میشناسیم؛ نمادی که با قامت بلندش، امضای مهندسی مدرن ایران بر سینه آسمان پایتخت است. اما داستان قدکشیدن ایران، فقط در انحصار میلاد نیست. زیر سایه این غول ۴۳۵متری، برجهایی سر برآوردهاند که نبض زندگی و تجارت در آنها میتپد، اما کمتر شناخته شدهاند. در این گزارش میخواهیم بدانیم وقتی از برج میلاد فاکتور میگیریم، کدام ساختمانها در تهران، تبریز، مشهد و شمال کشور، رکورددار نزدیکی به آسمان هستند. این لیستی از چند ساختمان بلند و تکمیل شده ایران است که شاید بارها از کنارشان گذشتهاید، اما نمیدانستید با بلندترینهای کشور روبهرو هستید.
برج میلاد تهران؛ پادشاه سازهها
لیست بلندترینها بدون نام برج میلاد، چیزی کم دارد. این برج با ۴۳۵ متر ارتفاع، نهتنها بلندترین سازه ایران، بلکه ششمین برج بلند مخابراتی جهان است. البته باید توجه داشت که میلاد یک «ساختمان» متعارف نیست و طبقات مسکونی یا اداری پیوسته ندارد، اما بهعنوان نماد اقتدار مهندسی کشور و بلندترین نقطه قابل دسترسی در ایران، در صدر لیست ما قرار میگیرد.
برج بینالمللی تهران؛ بام مسکونی ایران
اگر بهدنبال بلندترین «خانه» ایران هستید، باید به اتوبان حکیم و محله یوسفآباد بروید. این سازه سهپر با ۵۶ طبقه، سالهاست عنوان بلندترین برج مسکونی کشور را یدک میکشد. طراحی منحصربهفرد صلیبیشکل آن باعث شده تا واحدهای مسکونی از نور حداکثری برخوردار باشند. این برج تمامعیار، نماد زندگی لوکس در ارتفاعات پایتخت است.
مرکز تجارت جهانی تبریز؛ فخر آذربایجان
انحصار آسمانخراشها در دست تهران نیست. تبریز با افتتاح مرکز تجارت جهانی (WTC)، نام خود را بهعنوان دارنده بلندترین برج اداری- توریستی کشور و بلندترین ساختمان ایران در شهری غیراز پایتخت ثبت کرد. این سازه ۳۷طبقه در شهرک ولیعصر تبریز، با معماری مدرن و امکانات روز، نماد توسعه تجاری در شمال غرب کشور محسوب میشود.
برجهای الماس قو؛ دوقلوهای ساحل
کمتر کسی است که به شمال سفر کرده باشد و عظمت برجهای دوقلوی سلمانشهر (متلقو) را ندیده باشد. این پروژه عظیم که با نام «الماس قو خاورمیانه» شناخته میشود، با ۳۵طبقه، بلندترین سازه در نوار ساحلی دریای خزر است. ترکیب هتل ۵ ستاره، مراکز خرید لوکس و پنتهاوسهای رویایی، این برجها را به نگین مازندران تبدیل کرده است.
برج آرمیتاژ گلشن؛ مدرنیته در مشهد
مشهد مقدس تنها قطب زیارتی نیست، بلکه در معماری مدرن نیز حرفهای زیادی برای گفتن دارد. برج ۳۴ طبقه آرمیتاژ در بلوار هفت تیر، با طراحی خاص و نمای شیشهایاش که نمادی از شکوه و مدرنیته است، بلندترین برج فعال و تکمیل شده در شرق کشور محسوب میشود. این برج تلفیقی از فضاهای اداری لوکس و گالریهای تجاری است.
برج سفید؛ نوستالژی لوکس تهران
زمانی که هنوز خبری از برجهای سر به فلک کشیده در تهران نبود، برج سفید در خیابان پاسداران پادشاهی میکرد. این ساختمان ۲۲ طبقه که بهخاطر رستوران گردان معروفش در طبقه آخر شهرت دارد، همچنان یکی از نمادهای اصیل و شناخته شده پایتخت است. ارتفاع سقفهای بلند و معماری خاص، آن را در لیست بلندترینها حفظ کرده است.
برج زرین هرمزان؛ نگین شهرک غرب
شهرک غرب تهران با معماری متفاوتش شناخته میشود و برج زرین در مجتمع هرمزان، بلندترین نماینده این منطقه است. این برج مسکونی با رنگ نمای خاص و ارتفاع قابل توجهش، یکی از شاخصترین ساختمانهای مسکونی تکمیل شده در تهران است که استانداردهای بالای ساختوساز در آن رعایت شده و منظرهای ابدی از تهران دارد.
برج آسمان؛ همسایه ابرها در فرمانیه
در منطقه یک تهران و محله فرمانیه، برج آسمان با ۳۷ طبقه خودنمایی میکند. این برج که در زمان ساختش یکی از پیشروترین پروژههای ساختمانی کشور بود، همچنان یکی از بلندترین نقاط مسکونی تهران محسوب میشود. استحکام سازه و ارتفاع چشمگیرش باعث شده تا نامش در میان ۱۰ ساختمان بلند ایران ماندگار شود.
برج سپهر؛ یادگار باصلابت
برج سپهر در خیابان سمیه، برای دههها بلندترین ساختمان ایران بود. این برج ۳۲ طبقه با معماری مکعبمستطیلی ساده اما باصلابتش، نوستالژی معماری مدرن چند دهه گذشته است که هنوز هم با اقتدار در مرکز شهر تهران ایستاده است. سپهر، پدر معنوی تمام برجهای اداری امروز ایران محسوب میشود.
