بامداد دوشنبه انفجاری در کارخانه فولاد نیپون در هوکایدو ژاپن رخ داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش خبرگزاری ان اچ کی ژاپن، انفجاری در تأسیسات فولاد نیپون در موروران، هوکایدو رخ داد که منجر به آتش‌سوزی بزرگی شد.

مقامات محلی گفتند که انفجار در داخل یک کوره بلند داغ آغاز شد و پس از گزارش ساکنان اطراف مبنی بر شعله‌های آتش، نیرو‌های امدادی اعزام شدند.

به گفته آتش‌نشانی شهر، انفجار و آتش‌سوزی متعاقب آن در یک اجاق داغ که هوای با دمای بالا را به یک کوره بلند می‌رساند، رخ داده است. آتش تقریباً هفت ساعت بعد مهار شد. هیچ مصدومی نداشت.

این شرکت جزئیات بیشتری در مورد خسارات یا تأثیر بر عملیات منتشر نکرده است. با این حال، مقامات هیچ گونه آسیبی گزارش نکرده‌اند.

برچسب ها: حوادث بین الملل ، آتش سوزی
