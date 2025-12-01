محاسبه مالیات حقوق کارکنان آموزش‌وپرورش با پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور اصلاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با پیگیری های دیوان محاسبات کشور محاسبه مالیات حقوق کارکنان آموزش‌وپرورش اصلاح شد.

وزارتخانه آموزش‌وپرورش تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۳ با استناد به بخشنامه‌ای که وفق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده‌بود، دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی بیمه‌شده را در درآمد مشمول مالیات منظور می‌کرد که منجر به وصول مالیات مازاد از کارکنان شده بود.
 
با پیگیری دیوان محاسبات، رویه محاسبه حقوق و دستمزد بازبینی و اصلاح شد و در نتیجه این اقدام، مالیات حقوق ۱۸۲ هزار و ۱۷۷ نفر از کارکنان این وزارتخانه در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ کاهش یافت.

