به گفته سرپرست مرکز اورژانس پیش بیمارستانی چهارمحال و بختیاری؛ از ابتدای امسال تاکنون ۱۰۷ مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در این استان به ثبت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر نرگس عسگری درخصوص مسمومیت با مونوکسید کربن و راه‌های پیشگیری از آن گفت: هرساله باتوجه به شروع فصل سرد سال و استفاده از وسایل گرمایشی خطر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن به عنوان یک عامل بیماری و تهدید کننده سلامت و جان انسان افزایش می یابد.

وی افزود: گاز منوکسید کربن به علت بدسوزی سوخت‌های فسیلی مثل گاز، ذغال و ... در فضا تولید می شود، گازی که بدون بو و رنگ در محیط منتشر و به سرعت از طریق دستگاه تنفسی وارد بدن انسان شده و به دنبال آن با جذب در خون، اکسیژن رسانی را دچار اختلال می‌کند.

دکتر عسگری با اشاره به علائم گازگرفتگی و مسمومیت با گاز مونوکسید کربن گفت: گازگرفتگی علائمی شبه انفولانزا مثل احساس سردرد، حالت تهوع و استفراغ، سرگیجه، خواب آلودگی و ... در بدن ایجاد میکند.

وی یادآور شد: شدت بالای مسمومیت با گاز co2 در خواب بیشتر بوده و ممکن است منجر به آریتمی قلبی، افت هوشیاری و حتی مرگ می شود.



عسگری اضافه کرد: در مواجه با گازگرفتگی اقدامات اولیه مثل حفظ خونسردی، باز کردن درب و پنجره‌ها، بستن گاز‌ها و خاموش کردن وسایل گازسوز و تماس با ۱۱۵ تماس و دریافت مشاوره‌های پرستاری ضروری است.



وی خاطرنشان کرد: اکسیژن رسانی بهترین درمان برای افراد دچار گازگرفتگی است، و باید فرد را در معرض اکسیژن قرار دهیم تا با تنفس‌های عمیق حال عمومی بهتری پیدا کند.



عسگری با تاکید بر اینکه از خوردن و اشامیدن فرد دچار گازگرفتگی شده جلوگیری شود توصیه کرد: دودکش بخاری ها را بررسی کنید، رنگ شعله باید آبی باشد نه قرمر و نارنجی، لوله های بخاری باید داغ باشند، همچنین عملکرد درست پکیج‌های گرمایشی بررسی شود.

وی تاکید کرد: از اجاق اشپزخانه برای گرم کردن محیط خودداری شود، همچنین نصب بخاری بدون دودکش ممنوع است و قراردادن انتهای دودکش در مخزن اب اقدامی نادرست است و تاثیری در کاهش مونوکسید کربن ندارد.

سرپرست مرکز اورژانس پیش بیمارستانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه پارسال ۲۶۰ نفر در استان دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شدند که ۴ نفر آنان جان خود را از دست دادند گفت: از ابتدای امسال تاکنون نیز ۱۰۷ نفر مسمومیت با co2 به ثبت رسیده و خوشبختانه فوتی نداشتیم، امید است با تداوم رعایت ایمنی از هر گونه حادثه با گاز مونوکسید کربن جلوگیری شود.