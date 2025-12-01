بانوان تماشاگر مجوز حضور در دربی پایتخت به میزبانی اراک را گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس از هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال قرار است روز جمعه آتی از ساعت ۱۵ در ورزشگاه اراک آغاز شود و این در حالی است که گفته می‌شود در این دیدار بانوان نیز می‌توانند برای تماشای مسابقه به ورزشگاه بیایند.

هر دو تیم برای این بازی نیمی از ورزشگاه را در اختیار دارند و احتمال می‌رود خیلی زود بلیت‌های این بازی فروخته شود و ورزشگاه مملو از تماشاگر باشد که اینبار بانوان نیز روی سکو‌ها سهم خواهند داشت.

این بازی با توجه به شرایط جدول از اهمیت بالایی برخوردار است و تیم فوتبال پرسپولیس باید برای باقی ماندن در کورس صدر جدول استقلال را از پیش رو بردارد.

در این بازی پرسپولیس از تمامی نفرات خود سود خواهد برد و استقلال هنوز تکلیف مونیر الحدادی را برای این بازی روشن نکرده است و داکنز نازون نیز با مصدومیت روبروست.