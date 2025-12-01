بانوان تماشاگر مجوز حضور در دربی پایتخت به میزبانی اراک را گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس از هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال قرار است روز جمعه آتی از ساعت ۱۵ در ورزشگاه اراک آغاز شود و این در حالی است که گفته می‌شود در این دیدار بانوان نیز می‌توانند برای تماشای مسابقه به ورزشگاه بیایند.

هر دو تیم برای این بازی نیمی از ورزشگاه را در اختیار دارند و احتمال می‌رود خیلی زود بلیت‌های این بازی فروخته شود و ورزشگاه مملو از تماشاگر باشد که اینبار بانوان نیز روی سکو‌ها سهم خواهند داشت.

این بازی با توجه به شرایط جدول از اهمیت بالایی برخوردار است و تیم فوتبال پرسپولیس باید برای باقی ماندن در کورس صدر جدول استقلال را از پیش رو بردارد.

در این بازی پرسپولیس از تمامی نفرات خود سود خواهد برد و استقلال هنوز تکلیف مونیر الحدادی را برای این بازی روشن نکرده است و داکنز نازون نیز با مصدومیت روبروست.

برچسب ها: دربی پایتخت ، تماشگران فوتبال
خبرهای مرتبط
برگزاری دربی با حضور ۱۶۰۰ هوادار خانم
منیر و مارکو، دربی را از دست دادند
اقبالی:
دربی پرتنش و پر از درگیری شاهد خواهیم بود/ ما در فوتبال پایه گلخانه‌ای و سفارشی کار می‌کنیم
اصلانیان:
سرخابی‌ها برای نباختن به دربی می‌روند/ استفاده از داور خارجی در ورزشگاه اراک جواب نمی‌دهد
استقلال بدون برد در دربی‌های خارج از تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۴ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
واقعا مشکلات این کشور حضور بانوان در ورزشگاه و دیدن فوتبال آقایان است مشکلات این کشور برگشتن بازیگرها و خوانندگان فراری است خجالت هم خوب چیزی
۰
۱
پاسخ دادن
آنتونیو آدان، گزینه اول استقلال برای دربی ۱۰۶
تصمیم‌گیری در رابطه با آقاسی به بعد از دربی موکول شد
استقلال با ۲ غایب خارجی در دربی ۱۰۶
مسابقات بین‌المللی اسکی ایتالیا؛ رتبه ۴۱ و ۴۲ برای جعفری و دربندسری!
آخرین اخبار
استقلال با ۲ غایب خارجی در دربی ۱۰۶
آنتونیو آدان، گزینه اول استقلال برای دربی ۱۰۶
تصمیم‌گیری در رابطه با آقاسی به بعد از دربی موکول شد
مسابقات بین‌المللی اسکی ایتالیا؛ رتبه ۴۱ و ۴۲ برای جعفری و دربندسری!
درخواست ۶ کشور برای بازی دوستانه با تیم ملی چوگان ایران
بازدید مسئولان کمیته ملی پارالمپیک از اردوی پارابدمینتون
بلندترین و کوتاه‌ترین بسکتبالیست‌های انتخابی جام جهانی؛ از غول ایرانی تا پسر ۱۷۰ سانتی‌متری
اسلامشهری ها واشنگتن را خریدند
وحید کاظمی داور شهرآورد ۱۰۶ پایتخت شد
پیام وزارت ورزش و جوانان پس از نایب‌قهرمانی ایران در دو بخش آماتوری و حرفه‌ای رقابت‌های جهانی بدنسازی و پرورش‌اندام
حواشی پرهزینه در دل یک افتخار؛ کاروان رفاقتی کاراته با چند نفر عازم مصر شد؟
اعضای شورای آکادمی پرسپولیس منصوب شدند
غیر رسمی/ برادر زن فغانی داور دربی شد
ما باید از قهرمانی خود در بازی‌های پاراآسیایی جوانان دفاع کنیم/ نگران افت رنکینگ والیبال نشسته نیستیم
گزینه خط حمله پرسپولیس آقای گل شد
محل استقرار سرخابی‌ها در اراک مشخص شد/ همه عوامل دربی میهمان امیر کبیر!
توسعه عملکرد کمک داور ویدئویی در جام جهانی ۲۰۲۶
دولت فوتبالی یا فوتبال دولتی است؟
صعود زنان و سقوط برادران عالمیان و فرجی در جدیدترین رنکینگ جهانی پینگ‌پنگ
تغییر فیفا در اعلام زمان بازی‌های جام جهانی
مسی برترین گلزن جهان شد
حضور ترامپ در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی
مرادی: ۳ داور گزینه‌های نهایی قضاوت دربی هستند
طالبی: روند تیم های مدعی به جذابیت لیگ کمک می کند/حواشی جزو جدا نشدنی فوتبال ما شده است
بررسی علل ناکامی نوجوانان در جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا