باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - رحیم نژاد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در خصوص برگزاری این نمایشگاه، گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش نمایشگاهی را با حضور دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های فعال فناور جهت نمایش دست‌آورد‌های نوین پروهشیشان برای جامعه و شهروندان برگزار کردیم.

او افزود: این نمایشگاه بیست و ششمین نمایشگاهی هست با این عنوان در طول سالیان به همت دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در حال برگزاری است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با اشاره به حضور ۲۵ غرفه پژوهشی، فناوری در این دوره، گفت: ما سعی کردیم با ایجاد ۲۵ غرفه از مجموعه‌های مختلفی در این دوره برای ارائه دست آوردهایشان مانند ادارات برق و گاز استان و شرکت‌های رشد، دعوت کنیم.

او افزود: این نمایشگاه که از ۸ آذر ماه شروع به فعالیت گردید تا ۱۲ آذر ماه در مجموعه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای بازدید عموم مردم پابرجا است

رحیم نژاد در خصوص اهداف برگزاری این نمایشگاه، گفت: بسیاری از مردم بر این باورند که دست‌آورد‌های پژوهشی و فناوری صرفا در حد آزمایشگاه است و ما سعی کردیم با برپایی این نمایشگاه این امر را به اثبات برسانیم که محصولات دانش‌بنیان می‌تواند خدمات شایسته‌ای را به جامعه عرضه کند.