باشگاه خبرنگاران جوان-معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: رزمایش مشترک ضد تروریستی کشور‌های عضو شانگهای از امروز دوشنبه ۱۰ آذر به مدت پنج روز در منطقه عملیاتی تیپ مکانیزه امام زمان (عج) شهرستان شبستر اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: رزمایش «سهند ۲۰۲۵» که به استناد ابلاغ ستاد کل نیرو‌های مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تعامل و همکاری وزارت امور خارجه و کمیته اجرایی ضدتروریسم سازمان همکاری شانگهای طراحی شده از اهمیت راهبردی ویژه‌ای برخوردار است.

معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به سوابق ارزشمند و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم گفت: ایران همواره کانون مبارزه با تروریسم و گروه‌های تروریستی بوده است و در طول چهل و شش سال گذشته بیش از ۱۷ هزار نفر از هموطنان، از جمله زنان و کودکان، توسط تروریست‌ها به شهادت رسیده‌اند.