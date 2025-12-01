باشگاه خبرنگاران جوان- حسین برقراری رئیس اداره فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت شهرستان کهک در حوزه گردشگری گفت: این شهرستان و نواحی تابعه آن به دلیل ییلاقات زیبا، باغات میوه و آثار تاریخی و همچنین آب‌وهوای معتدل کوهستانی، در ایام تعطیل میزبان تعداد قابل توجهی از گردشگران است و همین امر باعث افزایش تراکم تردد در طول راه‌های اصلی شهرستان می‌شود.

رئیس اداره فنی و نظارت راهداری قم افزود: با توجه به وجود نقاط برفگیر و ترافیک چشمگیر به ویژه در پایان هفته‌ها و تعطیلات، لزوم احداث یک راهدارخانه مجهز و مرکزی در روستای قبادبزن برای تسهیل عملیات راهداری و افزایش ایمنی جاده‌ها ضروری بود.

او ادامه داد: راهدارخانه‌ها در مسیرهای برون‌شهری به منظور استقرار عوامل اجرایی، ماشین‌آلات راهداری و دپو مخلوط ماسه و نمک طراحی شده‌اند و همچنین می‌توانند به عنوان محل اسکان موقت در شرایط اضطراری برای رانندگان و مسافران استفاده شوند.

رئیس اداره فنی و نظارت با بیان جزئیات پروژه بیان کرد: احداث راهدارخانه مرکزی شهرستان کهک از مهرماه سال گذشته آغاز شده و زمین آن دارای مساحت پنج هزار متر مربع و سازه کلی به مساحت ۷۰۰ متر مربع است. این ساختمان شامل یک سوله برای دپو مخلوط ماسه و نمک، آشیانه ماشین‌آلات، ساختمان نگهبانی و محل استقرار عوامل اجرایی است.

او افزود: محوطه‌سازی، احداث دیوارهای پیرامونی و نصب سامانه روشنایی از دیگر اقدامات انجام‌شده برای راه‌اندازی بخشی از سازه‌ها جهت عملیات راهداری زمستانی است و تسریع در تکمیل سوله دپو مخلوط ماسه و نمک و آشیانه ماشین‌آلات در دستور کار قرار گرفته است.

برقراری تصریح کرد: پروژه از نظر فیزیکی تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت داشته و امکان استقرار موقت ماشین‌آلات و دپو مخلوط ماسه و نمک فراهم شده است.

رئیس اداره فنی و نظارت راهداری قم در پایان میزان اعتبار تخصیص یافته برای پروژه را بیش از ۱۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در صورت مساعد بودن شرایط جوی، این طرح تا پایان سال جاری تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید و نقش مهمی در ارتقای ایمنی و خدمات‌رسانی در مسیرهای پرتردد شهرستان کهک ایفا خواهد کرد.

منبع:روابط عمومی اداره راهداری قم