همزمان با هفته پژوهش و برای نخستین بار در کشور از ماده ضدعفونی کننده و بودزا در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان البرز رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- رییس پارک علم و فناوری استان البرز گفت: ماده ضدعفونی کننده و بودزا که با تولید گاز و با سرعت عمل بالا می‌تواند اتاق‌ها و محیط‌های خاص را بوزدایی و ضدعفونی کند که در صنایع غذایی و داروسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

"مهدی عباسی" افزود: به گفته مدیرعامل شرکت تولید کننده این ماده خاص تاکنون نمونه داخلی نداشته و تنها چند شرکت در جهان امکان تولید آن را دارند.

وی یاد آورشد: با استفاده از این ماده می‌توان ضدعفونی و بوزدایی تجهیزات کلین، فضا‌های تولید تمیز، سردخانه‌ها، اتاق‌های هتل، سالن‌های ورزشی، رختکن ها، اتومبیل‌ها را انجام داد.

وی گفت: علاوه بر ضد عفونی کردن، این ماده از بین برنده انواع میکروارگانیسم‌ها و بو‌های نامطبوع مانند بوی سیگار، زباله، حیوانات خانگی، کپک و مخمر، دود و امثال آن نیز محسوب می‌شود.

عباسی با بیان اینکه مراحل نمونه سازی و تولید اولیه این ماده در پارک علم و فناوری البرز انجام شده است، اضافه کرد: تولید این ماده بصورت انبوه در شرکت‌های داروسازی معتبر انجام می‌شود.

وی با اشاره به مزایای این محصول یاد آورشد: کاربرد این محصول برای مصرف کننده بسیار ساده است و طبق دستورالعمل‌های جداگانه برای کاربرد‌های گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیزدهمین نمایشگاه دستاورد‌های پژوهش، فناوری و فن‌بازار استان البرز با هدف معرفی و رونمایی از دستاورد‌های پژوهشی این استان برپا شد که در این نمایشگاه که از دستاورد‌های جدید با رویکرد کارآفرینی و مهارت‌آموزی رونمایی شده و ۱۳۰ غرفه دارد.