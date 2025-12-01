باشگاه خبرنگاران جوان ؛مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان از سرمایهگذاری بیش از ۴۵۰۰ میلیارد ریال برای تأمین و توسعه زیرساختهای برق واحدهای نهضت ملی مسکن در استان خبر داد.
حمید ساعدپناه در نشست سلسله جلسات بررسی فیزیکی پیشرفت طرحها اظهار داشت: شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، برای تأمین برق بیش از ۷ هزار و ۴۹۰ واحد در نقاط مختلف استان هزینه کرده است.
وی افزود: این اعتبارات از محل منابع وزارت نیرو و صندوق ملی مسکن تأمین شده و زمینهساز ایجاد شبکه برق پایدار برای واحدهای مسکونی جدید در هرمزگان است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با اشاره به ضرورت هوشمندسازی شبکه توزیع، نصب کنتورهای هوشمند و توسعه برق روستایی و برقرسانی به جزایر گفت: بر اساس برنامه ملی نصب ۱۲ میلیون کنتور هوشمند، استان هرمزگان نیز سهم قابل توجهی دارد و اجرای این طرح میتواند به مدیریت مصرف، کاهش تلفات انرژی و افزایش بهرهوری کمک کند.
وی با اشاره به چالشهای موجود در تأمین برق کشور اظهار کرد: بدون پایداری اقتصادی، شکاف میان عرضه و تقاضا افزایش مییابد و باید با اصلاح الگوی مصرف و واقعیسازی قیمتها از بروز کمبود منابع جلوگیری کرد.
ساعدپناه همچنین تقویت بازار برق و ایجاد زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی را از الزامات توسعه صنعت برق دانست و گفت: جذب سرمایهگذاری جدید در این حوزه تنها زمانی امکانپذیر است که شرایط بازار برای سرمایهگذاران جذاب باشد.
وی بر اهمیت نوآوری و فناوریهای جدید در ارتقای کیفیت خدماترسانی تأکید کرد و از مدیران حاضر در جلسه خواست تا با ارائه نظرات و پیشنهادات خود، در تحقق اهداف تعیینشده شرکت مشارکت کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان نصب کنتورهای هوشمند را از برنامههای محوری این شرکت عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح علاوه بر کاهش هزینهها و بهبود مدیریت مصرف، نقش مؤثری در پایداری شبکه برق استان ایفا خواهد کرد.
در پایان نشست، مدیران ستادی گزارشی از آخرین وضعیت اجرای طرحهای مرتبط ارائه کردند.
