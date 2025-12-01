مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان اعلام کرد از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۴۵۰۰ میلیارد ریال برای تأمین زیرساخت‌های برق ۷۴۹۰ واحد نهضت ملی مسکن در استان هزینه شده است؛ اقدامی که به گفته او در تقویت شبکه، ارتقای خدمات‌رسانی و افزایش رفاه متقاضیان مسکن نقش مؤثری داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان از سرمایه‌گذاری بیش از ۴۵۰۰ میلیارد ریال برای تأمین و توسعه زیرساخت‌های برق واحدهای نهضت ملی مسکن در استان خبر داد.

حمید ساعدپناه در نشست سلسله جلسات بررسی فیزیکی پیشرفت طرح‌ها اظهار داشت: شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، برای تأمین برق بیش از ۷ هزار و ۴۹۰ واحد در نقاط مختلف استان هزینه کرده است.

وی افزود: این اعتبارات از محل منابع وزارت نیرو و صندوق ملی مسکن تأمین شده و زمینه‌ساز ایجاد شبکه برق پایدار برای واحدهای مسکونی جدید در هرمزگان است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با اشاره به ضرورت هوشمندسازی شبکه توزیع، نصب کنتورهای هوشمند و توسعه برق روستایی و برق‌رسانی به جزایر گفت: بر اساس برنامه ملی نصب ۱۲ میلیون کنتور هوشمند، استان هرمزگان نیز سهم قابل توجهی دارد و اجرای این طرح می‌تواند به مدیریت مصرف، کاهش تلفات انرژی و افزایش بهره‌وری کمک کند.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در تأمین برق کشور اظهار کرد: بدون پایداری اقتصادی، شکاف میان عرضه و تقاضا افزایش می‌یابد و باید با اصلاح الگوی مصرف و واقعی‌سازی قیمت‌ها از بروز کمبود منابع جلوگیری کرد.

ساعدپناه همچنین تقویت بازار برق و ایجاد زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی را از الزامات توسعه صنعت برق دانست و گفت: جذب سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه تنها زمانی امکان‌پذیر است که شرایط بازار برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد.

وی بر اهمیت نوآوری و فناوری‌های جدید در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی تأکید کرد و از مدیران حاضر در جلسه خواست تا با ارائه نظرات و پیشنهادات خود، در تحقق اهداف تعیین‌شده شرکت مشارکت کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان نصب کنتورهای هوشمند را از برنامه‌های محوری این شرکت عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح علاوه بر کاهش هزینه‌ها و بهبود مدیریت مصرف، نقش مؤثری در پایداری شبکه برق استان ایفا خواهد کرد.

در پایان نشست، مدیران ستادی گزارشی از آخرین وضعیت اجرای طرح‌های مرتبط ارائه کردند.

منبع :روابط‌عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

برچسب ها: شرکت توزیع نیروی برق ، هرمزگان
خبرهای مرتبط
پارسال ۹ روستا در چهارمحال و بختیاری برق دار شدند
کشف ۱۵۰ دستگاه رمز ارز غیرمجاز در فارس
برق هرمزگان پیشتاز در حفظ حقوق بیت‌المال و نظارت بر لوازم اندازه‌گیری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشف شبکه ۱۰ هزار نفری با قاچاق سوختِ چهار میلیارد لیتر در هرمزگان‌
آخرین اخبار
کشف شبکه ۱۰ هزار نفری با قاچاق سوختِ چهار میلیارد لیتر در هرمزگان‌
افزایش ۲۰ درصدی ابتلا به آنفولانزا در هرمزگان
صدور حکم محکومیت متهمان پرونده کلاهبرداری موسوم به "حسن صالح "در بشاگرد
فردا ؛ تعطیلی اداره ها و دستگاه‌های اجرایی هرمزگان
ثبت بیشترین آمار مبتلایان به تب دنگی در بندرعباس