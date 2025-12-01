باشگاه خبرنگاران جوان - شاید اگر به کسی بگویید دوران نوجوانی‌اش تا ۳۲سالگی ادامه دارد، فکر کند دارید با او شوخی می‌کنید؛ اما علم شوخی ندارد. تحقیقات جدید دانشگاه کمبریج دقیقا همین را می‌گوید.

دانشمندان با اسکن مغز ۴هزار نفر، از نوزادان قنداقی تا سالمندان ۹۰ساله، نقشه جدیدی از زندگی مغز ما ترسیم کرده‌اند که باورهای قدیمی را زیر و رو می‌کند. ما همیشه فکر می‌کردیم وقتی شمع ۱۸سالگی را فوت می‌کنیم، مغزمان هم بزرگ و کامل شده است، اما این مطالعه نشان می‌دهد مغز انسان اصلا عجله‌ای برای بزرگ شدن ندارد. در واقع، مغز ما یک سفر طولانی و ۵مرحله‌ای را طی می‌کند و تازه وقتی ۳۲ساله می‌شویم، رسما وارد دنیای بزرگسالی میشود.

این یعنی فاصله سنی ۹ تا ۳۲سالگی، یک دوران نوجوانی طولانی و پرفراز و نشیب است. در تمام این سال‌ها، مغز مشغول سیم‌کشی‌های جدید و تغییرات بنیادین است تا بهره‌وری خود را به اوج برساند. دقیقا به همین دلیل است که در این بازه زمانی، خطر اختلالات سلامت روان هم بیشتر می‌شود؛ چون مغز هنوز در حال ساخت‌وساز است و ثبات پیدا نکرده است.

براساس این تقویم جدید بیولوژیکی، کودکی تا ۹سالگی طول می‌کشد. سپس طولانی‌ترین فاز، یعنی نوجوانی (۹ تا ۳۲سالگی) آغاز می‌شود. بعد از آن، دوران ثبات یا همان بزرگسالی واقعی (۳۲تا ۶۶سالگی) از راه می‌رسد. در نهایت هم پیری زودرس و دیررس منتظرند.

البته دکتر موزلی، محقق این پروژه نکته جالبی می‌گوید: «درست است که یک فرد ۳۰ساله مثل یک نوجوان رفتار نمی‌کند، اما مغزش هنوز دارد با همان الگوی تغییرات نوجوانی کار می‌کند.» شاید وقایع مهمی مثل ازدواج، بچه‌دار شدن یا پیدا کردن شغل ثابت که اغلب در اوایل دهه۳۰ رخ می‌دهند، دقیقا پاسخ زندگی به همین آرامش و ثبات مغزی باشد که تازه از ۳۲سالگی شروع می‌شود.

یادتان باشد این اعداد وحی منزل نیستند؛ ژنتیک و سبک زندگی می‌تواند تقویم مغز هرکسی را کمی جلو یا عقب ببرد، اما خبر خوب این است: اگر ۳۰سالتان است و هنوز احساس می‌کنید سردرگم هستید، نگران نباشید؛ مغزتان هنوز دارد آخرین کارهای نوجوانی‌اش را انجام می‌دهد!

منبع: همشهری آنلاین