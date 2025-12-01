باشگاه خبرنگاران جوان- در ادامه روند رو به رشد مناسبات اقتصادی بین افغانستان و ازبکستان، مقامات عالی کشاورزی دو کشور در کابل دیدار و گفت‌وگو کردند.

تأکید بر صادرات گوشت و توسعه کارخانه های استاندارد

«مولوی صدراعظم عثمانی»، معاون وزارت کشاورزی، آبیاری و دامداری طالبان، با «جمشید عبدوذوکروف»، معاون وزارت کشاورزی ازبکستان، دیدار کرد. در این نشست که روز یکشنبه ۹ آذر برگزار شد، دو طرف بر آمادگی برای گسترش همکاری در بخش کشاورزی و دامداری تأکید نمودند.

عثمانی با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی افغانستان، پیشنهاد ایجاد کارخانه های بزرگ و استاندارد برای افزایش تولید و صادرات گوشت به ازبکستان را مطرح کرد.

رشد ۲۰۰ میلیون دلاری مبادلات تجاری

جمشید عبدوذوکروف در این ملاقات از رشد قابل توجه حجم تجارت دوجانبه خبر داد و گفت: «سطح مبادلات بین افغانستان و ازبکستان در سال‌های اخیر از ۴۱۰ میلیون دلار به ۶۱۰ میلیون دلار افزایش یافته است.»

وی هدف اصلی سفر هیأت ازبکستانی به کابل را «خرید گوشت، ایجاد باغ‌های میوه در ولایت فاریاب و همکاری در زمینه بذرهای اصلاح‌شده» عنوان کرد.

محورهای توافق دو جانبه

بر اساس گزارش خبرنامه وزارت کشاورزی طالبان، طرفین درباره سه محور اصلی گفت‌وگو کردند:

۱.صادرات گوشت از افغانستان به ازبکستان

۲.ایجاد باغ‌های میوه در شهرستان اندخوی ولایت فاریاب

۳.همکاری فنی در زمینه بذرهای اصلاح‌شده

تقویت روابط از مسیر کشاورزی

این دیدار در شرایطی انجام شد که روابط اقتصادی دو کشور در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است. ناظران اقتصادی بر این باورند که توسعه همکاری‌های کشاورزی نه تنها می‌تواند صادرات افغانستان را افزایش دهد، بلکه به تقویت پایدار مناسبات اقتصادی و سیاسی بین کابل و تاشکند نیز کمک خواهد کرد.

انتظار می‌رود با تداوم چنین نشست‌هایی، برنامه‌های عملیاتی مشترک در هفته‌های آینده نهایی و اجرایی شوند.