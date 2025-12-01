در دیدار مقامات ارشد کشاورزی طالبان و ازبکستان در کابل، دو طرف بر گسترش همکاری در حوزه‌های صادرات گوشت، ایجاد باغ‌های میوه و تأمین بذرهای اصلاح‌شده تأکید کردند. در این نشست اعلام شد که حجم مبادلات دوجانبه از ۴۱۰ به ۶۱۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان- در ادامه روند رو به رشد مناسبات اقتصادی بین افغانستان و ازبکستان، مقامات عالی کشاورزی دو کشور در کابل دیدار و گفت‌وگو کردند.

تأکید بر صادرات گوشت و توسعه کارخانه های استاندارد
«مولوی صدراعظم عثمانی»، معاون وزارت کشاورزی، آبیاری و دامداری طالبان، با «جمشید عبدوذوکروف»، معاون وزارت کشاورزی ازبکستان، دیدار کرد. در این نشست که روز یکشنبه ۹ آذر برگزار شد، دو طرف بر آمادگی برای گسترش همکاری در بخش کشاورزی و دامداری تأکید نمودند.

عثمانی با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی افغانستان، پیشنهاد ایجاد کارخانه های  بزرگ و استاندارد برای افزایش تولید و صادرات گوشت به ازبکستان را مطرح کرد.

رشد ۲۰۰ میلیون دلاری مبادلات تجاری

جمشید عبدوذوکروف در این ملاقات از رشد قابل توجه حجم تجارت دوجانبه خبر داد و گفت: «سطح مبادلات بین افغانستان و ازبکستان در سال‌های اخیر از ۴۱۰ میلیون دلار به ۶۱۰ میلیون دلار افزایش یافته است.»

وی هدف اصلی سفر هیأت ازبکستانی به کابل را «خرید گوشت، ایجاد باغ‌های میوه در ولایت فاریاب و همکاری در زمینه بذرهای اصلاح‌شده» عنوان کرد.

محورهای توافق دو جانبه

بر اساس گزارش خبرنامه وزارت کشاورزی طالبان، طرفین درباره سه محور اصلی گفت‌وگو کردند:
۱.صادرات گوشت از افغانستان به ازبکستان
۲.ایجاد باغ‌های میوه در شهرستان اندخوی ولایت فاریاب
۳.همکاری فنی در زمینه بذرهای اصلاح‌شده

تقویت روابط از مسیر کشاورزی

این دیدار در شرایطی انجام شد که روابط اقتصادی دو کشور در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است. ناظران اقتصادی بر این باورند که توسعه همکاری‌های کشاورزی نه تنها می‌تواند صادرات افغانستان را افزایش دهد، بلکه به تقویت پایدار مناسبات اقتصادی و سیاسی بین کابل و تاشکند نیز کمک خواهد کرد.

انتظار می‌رود با تداوم چنین نشست‌هایی، برنامه‌های عملیاتی مشترک در هفته‌های آینده نهایی و اجرایی شوند.

برچسب ها: تعامل با طالبان ، ازبکستان ، وزارت زراعت و آبیاری افغانستان
خبرهای مرتبط
تأکید طالبان و هند بر گسترش همکاری‌های کشاورزی و دامپروری
سفر هیاتی از طالبان به ایران
هیئت بلندپایه ازبکستان برای گسترش همکاری‌های کشاورزی وارد کابل شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حماس یکی از دو جسد آخرین اسرای اسرائیلی در غزه را تحویل داد
دیدار پوتین با ویتکاف در کرملین آغاز شد
زلنسکی: اوکراین منتظر سیگنال‌هایی از سوی آمریکاست
احتمال دیدار ویتکاف و کوشنر با زلنسکی در اروپا
ترامپ: وضعیت اوکراین آسان نیست
وزیر خارجه سوریه با فرستاده آمریکا دیدار کرد
تیراندازی به خودروی نامزد ریاست جمهوری پرو
آخرین اخبار
احتمال دیدار ویتکاف و کوشنر با زلنسکی در اروپا
زلنسکی: اوکراین منتظر سیگنال‌هایی از سوی آمریکاست
حماس یکی از دو جسد آخرین اسرای اسرائیلی در غزه را تحویل داد
ترامپ: وضعیت اوکراین آسان نیست
دیدار پوتین با ویتکاف در کرملین آغاز شد
تیراندازی به خودروی نامزد ریاست جمهوری پرو
وزیر خارجه سوریه با فرستاده آمریکا دیدار کرد
پوتین: اگر اروپا خواستار جنگ باشد روسیه آماده است
روته: هنوز در مورد عضویت اوکراین در ناتو اجماعی وجود ندارد
نتانیاهو: توافق با سوریه امکان‌پذیر است
قطر آماده میانجیگری در بحران آمریکا و ونزوئلاست
فدریکا موگرینی بازداشت شد
دیدار نماینده روس با فرستاده ویژه آمریکا در مسکو پیش از مذاکرات با پوتین
هشدار ترکیه به اوکراین: امنیت اقتصادی ما را تهدید می‌کنید
ایتالیا در آستانه تمدید مجوز ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین است
هشدار ترامپ به نظامیان آمریکایی درباره نافرمانی
شمار قربانیان سیل در اندونزی به ۶۳۱ نفر رسید
قطر و مصر بر لزوم تحکیم آتش‌بس در غزه و اجرای طرح صلح آمریکا تأکید کردند
دوجاریک: نمی‌توان همه افغان‌ها را مسئول حمله واشنگتن دانست
کمین مسلحانه در پاکستان منجر به کشته شدن یک مدیر دولتی و سه تن دیگر شد
حضور پاپ در محل انفجار بندر بیروت
ادعای دیپلمات اروپایی: احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران
کرملین: میانجی‌گری آمریکا در مذاکرات اوکراین مؤثر است
انتخابات هندوراس یک امر داخلی است
شکایت فرانسه علیه اسرائیل به اتهام مانع‌تراشی برای خبرنگاران
پوتین تصرف شهر پوکروفسک در شرق اوکراین را پیروزی مهم خواند
مادورو: ونزوئلا برای دفاع از آزادی خود آماده است
پترو در برابر ترامپ: کلمبیا پرواز‌ها با ونزوئلا را ازسر می‌گیرد
رئیس‌جمهور کره جنوبی بار دیگر خواستار ازسرگیری گفت‌و‌گو با کره شمالی شد
پاکستان و چین رزمایش مشترک ضدتروریستی را آغاز کردند