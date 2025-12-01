یامال در تازه‌ترین اظهاراتش مدعی شد: مسی می‌داند من بازیکن خوبی هستم.

باشگاه خبرنگاران جوان - لامینه یامال ستاره جوان تیم فوتبال بارسلونا در مورد لیونل مسی گفت: بی شک مسی بهترین بازیکن تاریخ فوتبال است و البته او هم می‌داند من بازیکن خوبی هستم.

یامال ادامه داد: من می‌خواهم خودم باشم و نمی‌خواهم مثل مسی پیراهن شماره ۱۰ را بپوشم و یا سعی کنم مثل او باشم من می‌خواهم خودم باشم، اما بین ما احترام متقابل وجود دارد.

قرار است یامال و مسی در قالب تیم‌های اسپانیا و آرژانتین در فینالیسما مقابل هم به میدان بروند، اما هنوز این دیدار رسما تایید نشده است.

این رقابت قرار است بین تاریخ ۲۶ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۶ برگزار شود و فیفا و یوفا مذاکرات اولیه را در کنگره هفتاد و پنجم فیفا در پاراگوئه آغاز کرده‌اند.

برچسب ها: یامال ، لیونل مسی
خبرهای مرتبط
مسی برترین گلزن جهان شد
یامال: می‌خواستم برای تیم ملی مراکش بازی کنم!
جنگ میان لاروخا و بارسا ادامه دارد؛
دلافوئنته: فلیک خودش را جای من نگذاشت/ یامال اردوی اسپانیا را مغموم و مصدوم ترک کرد
یامال اردوی بارسلونا را ترک کرد
لالیگای اسپانیا؛
سلتاویگو ۲ - ۴ بارسلونا/ هت تریک لواندوفسکی ناجی فلیک شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آنتونیو آدان، گزینه اول استقلال برای دربی ۱۰۶
تصمیم‌گیری در رابطه با آقاسی به بعد از دربی موکول شد
استقلال با ۲ غایب خارجی در دربی ۱۰۶
مسابقات بین‌المللی اسکی ایتالیا؛ رتبه ۴۱ و ۴۲ برای جعفری و دربندسری!
آخرین اخبار
استقلال با ۲ غایب خارجی در دربی ۱۰۶
آنتونیو آدان، گزینه اول استقلال برای دربی ۱۰۶
تصمیم‌گیری در رابطه با آقاسی به بعد از دربی موکول شد
مسابقات بین‌المللی اسکی ایتالیا؛ رتبه ۴۱ و ۴۲ برای جعفری و دربندسری!
درخواست ۶ کشور برای بازی دوستانه با تیم ملی چوگان ایران
بازدید مسئولان کمیته ملی پارالمپیک از اردوی پارابدمینتون
بلندترین و کوتاه‌ترین بسکتبالیست‌های انتخابی جام جهانی؛ از غول ایرانی تا پسر ۱۷۰ سانتی‌متری
اسلامشهری ها واشنگتن را خریدند
وحید کاظمی داور شهرآورد ۱۰۶ پایتخت شد
پیام وزارت ورزش و جوانان پس از نایب‌قهرمانی ایران در دو بخش آماتوری و حرفه‌ای رقابت‌های جهانی بدنسازی و پرورش‌اندام
حواشی پرهزینه در دل یک افتخار؛ کاروان رفاقتی کاراته با چند نفر عازم مصر شد؟
اعضای شورای آکادمی پرسپولیس منصوب شدند
غیر رسمی/ برادر زن فغانی داور دربی شد
ما باید از قهرمانی خود در بازی‌های پاراآسیایی جوانان دفاع کنیم/ نگران افت رنکینگ والیبال نشسته نیستیم
گزینه خط حمله پرسپولیس آقای گل شد
محل استقرار سرخابی‌ها در اراک مشخص شد/ همه عوامل دربی میهمان امیر کبیر!
توسعه عملکرد کمک داور ویدئویی در جام جهانی ۲۰۲۶
دولت فوتبالی یا فوتبال دولتی است؟
صعود زنان و سقوط برادران عالمیان و فرجی در جدیدترین رنکینگ جهانی پینگ‌پنگ
تغییر فیفا در اعلام زمان بازی‌های جام جهانی
مسی برترین گلزن جهان شد
حضور ترامپ در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی
مرادی: ۳ داور گزینه‌های نهایی قضاوت دربی هستند
طالبی: روند تیم های مدعی به جذابیت لیگ کمک می کند/حواشی جزو جدا نشدنی فوتبال ما شده است
بررسی علل ناکامی نوجوانان در جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا