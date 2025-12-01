باشگاه خبرنگاران جوان - لامینه یامال ستاره جوان تیم فوتبال بارسلونا در مورد لیونل مسی گفت: بی شک مسی بهترین بازیکن تاریخ فوتبال است و البته او هم میداند من بازیکن خوبی هستم.
یامال ادامه داد: من میخواهم خودم باشم و نمیخواهم مثل مسی پیراهن شماره ۱۰ را بپوشم و یا سعی کنم مثل او باشم من میخواهم خودم باشم، اما بین ما احترام متقابل وجود دارد.
قرار است یامال و مسی در قالب تیمهای اسپانیا و آرژانتین در فینالیسما مقابل هم به میدان بروند، اما هنوز این دیدار رسما تایید نشده است.
این رقابت قرار است بین تاریخ ۲۶ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۶ برگزار شود و فیفا و یوفا مذاکرات اولیه را در کنگره هفتاد و پنجم فیفا در پاراگوئه آغاز کردهاند.