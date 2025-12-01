رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل گفت: تاکنون بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ نمونه از اردبیل در بانک خون بند ناف رویان اردبیل ذخیره شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - حسام رسولی گفت: بر اساس ارزیابیهای انجام گرفته از سوی شرکت فناوری بنیاختههای رویان جهاددانشگاهی، سعیده وفاخواه و رعنا بکروی، کارشناسان خونگیر برتر دفتر نمایندگی بانک خون بند ناف رویان در اردبیل با کسب بالاترین امتیاز در شاخصهای تعیین شده، به عنوان کارشناس خونگیر برتر معرفی شدند.
او بیشترین تعداد نمونهگیری، کمترین درصد فسخ، بیشترین درصد نمونهگیری داخل رحمی، میانگین حجم خونگیری، کمترین درصد شکایات، نحوه ارتباط با مشتری و کمترین درصد نمونههای آلوده به میکروب را از مهمترین شاخصهای این ارزیابی عنوان کرد.
رسولی با بیان اینکه ذخیره سلولهای بنیادی خون بند ناف، کاری ارزشمند و تاثیرگذار در درمان برخی بیماریها است، گفت: فعالیت دفتر نمایندگی بانک خون بند ناف رویان در اردبیل از سال ۱۳۸۷ آغاز و تاکنون بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ نمونه از اردبیل در این بانک ذخیره شده است.
رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل همچنین از انتخاب کارشناسان دفتر نمایندگی بانک خون بند ناف رویان در اردبیل به عنوان خونگیر برتر کشور در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.