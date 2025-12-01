معاون امور بندری و اقتصادی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از پهلودهی شانزدهمین شناور حامل کالای اساسی در بندر شهید رجایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ روح‌الله شاعلیا گفت: شانزدهمین شناور حامل گندم به وزن ۷۵ هزار و ۷۰۰ تن در اسکله شماره ۱۴ بندر شهید رجایی پهلو گرفت تا عملیات تخلیه آن در محوطه‌های بندری انجام شود.

او افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون هشت شناور حامل گندم وارد این بندر شده که در مجموع ۴۸۶ هزار و ۳۵۳ تن گندم برای توزیع در سراسر کشور تخلیه شده است.

شاعلیا با اشاره به ورود ۱۶ فروند شناور حامل کالای اساسی به بندر شهید رجایی از ابتدای امسال تاکنون گفت: در این بازه زمانی ۷۳۲ هزار و ۳۵۴ تن کالای اساسی شامل گندم، روغن، برنج، جو و کود وارد بندر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد افزایش داشته است.

معاون امور بندری و اقتصادی بنادر و دریانوردی هرمزگان ادامه داد: در این مدت پنج فروند کشتی حامل ۱۴۶ هزار و ۴۷۳ تن روغن خوراکی در اسکله‌های بندر شهید رجایی پهلودهی شده است.

او گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون سه شناور حامل جو (۵۴ هزار و ۵۰۰ تن)، کود اوره (۲۲ هزار و ۷۵۳ تن) و برنج (۲۲ هزار و ۲۷۵ تن) نیز وارد بندر شهید رجایی شده‌اند.

منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار وسعت و ۴۴ پست اسکله کانتینری و چندمنظوره، سالانه ظرفیت تخلیه و بارگیری حدود ۱۴۰ میلیون تن کالا را دارد و بیش از نیمی از صادرات و ۷۰ درصد ترانزیت بنادر کشور از طریق این بندر انجام می‌شود.

این بندر همچنین دارای ۱۸ انبار مسقف با ظرفیت ۳۵۰ هزار تن، شش پست اسکله ویژه کالای اساسی و سه پایانه نگهداری روغن خوراکی با ظرفیت ۳۷۰ هزار تن است.

منبع:روابط عمومی اداره کل بنادر و دریا نوردی هرمزگان 

برچسب ها: اداره بندر ودریانوردی ، هرمزگان
