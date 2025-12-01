معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: الگوی مصرف موادمخدر در زنان پرخطرتر از مردان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه کمیته ملی و زنان ستاد مبارزه با مواد مخدر روز گذشته در سالن شهید صفری این ستاد برگزار شد.

امیرحسین یاوری؛ معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر در این جلسه با اشاره به وظایف اساسی این کمیته از قبیل برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظارت گفت: ۳۳ درصد از معتادان در جهان و ۱۰ درصد از معتادان در آسیا شامل جامعه زنان هستند و در ایران نیز ۹ درصد معتادان جامعه را زنان تشکیل دادند که از رقم جهانی و آسیا پایین‌تر است.

زنان نسبت به مردان کمتر درگیر اعتیاد می‌شوند

وی تصریح کرد: زنان نسبت به مردان کمتر معتاد می‌شوند، اما پس از اعتیادشان دو اتفاق عجیب در زنان رخ می‌دهد، نخست اینکه زنان در زمان اعتیادشان بیشتر از مردان مواد مصرف می‌کنند و نکته قابل توجه دیگر اینکه مردان در زمان اعتیادشان سیر مصرف مواد مخدر را دارند به این ترتیب که ابتدا از مواد سنتی و سپس به سراغ مواد صنعتی می‌روند، اما زنان سیر مصرفشان پرخطر است و در همان ابتدا از مواد صنعتی و پرخطر استفاده می‌کنند که با توجه به شرایط جسمی که زنان دارند خیلی زودتر از مردان از بین می‌روند و تغییر ظاهری نیز پیدا می‌کنند.

یاوری خاطرنشان کرد: میانگین سنی مصرف مواد مخدر در زنان ۲۳ تا ۴۴ سال است.

نگهداری از بیش از ۱۶ هزار زن معتاد در ۷۴ مرکز اقامتی

یاوری ادامه داد: ۷۴ مرکز اقامتی داریم که ۱۶ هزار و ۷۴ نفر از زنان در این مراکز نگهداری می‌شوند که در یک سال گذشته از تعداد سه هزار ۲۴۲ خانم باردار، تعداد دو هزار و ۵۳۶ نوزاد در ۱۳۷ بیمارستان متولد شدند.

سم‌زدایی نوزاد و مادر معتاد همزمان با یکدیگر باید صورت گیرد

وی خاطرنشان کرد: طبق برنامه، فرزندان پس از تولد به بهزیستی و مادران برای درمان به کمپ ترک اعتیاد منتقل می‌شوند و نکته قابل توجه جداسازی مادر و فرزند از یکدیگر است در حالیکه هر دو باید سم‌زدایی شوند و امیدواریم هماهنگی‌ها صورت بگیرد تا مادر و نوزاد هر ۲ کنار هم در کمپ‌ها باشند و همانطور که مادر از دارو‌های سم‌زدایی استفاده می‌کند نوزاد نیز از طریق شیر مادر سم‌زدایی شود.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: در حوزه تحقیقاتی و پیشگیری درمان و مدیریت مصرف می‌توانیم کارگروه‌هایی در حوزه دختران دانش‌آموز، دانشجو، کار و نخبه داشته باشیم تا بتوانیم با تولید محتوا برای این اقشار مهم جامعه شاهد اثرگذاری مثبتی در حوزه پیشگیری از اعتیاد باشیم.

دولت خلیلوند؛ مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در امور مجلس و زنان و خانواده نیز در ابتدای این جلسه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص هفته بسیج، ضمن گرامی‌داشت این هفته، گفت: همه ما که به دور میز خدمت جمع شده‌ایم، بسیجی هستیم و تمام افرادی که در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی این کشور تلاش افزون‌تر و خالصانه‌تر دارند، بسیجی تلقی می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین نقش زنان بسیجی در دفاع مقدس، حضور به صورت یک پل مرئی یا نامرئی از خانه تا جبهه‌های جنگ بود که در عرصه‌های اجتماعی خوش درخشیدند و در ترویج فرهنگ ایثار در امدادرسانی و در مدیریت بحران در عرصه‌های علمی درخشیدند.

گفتنی است در این جلسه زهرا عابدینی؛ مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر، لاله افتخاری؛ مشاور امور بانوان کمیته امداد و میترا تیموری؛ مشاور امور زنان وزارت آموزش و پرورش نیز به بیان سخن و نقطه نظرات خود در زمینه پیشگیری از اعتیاد زنان و توانمندسازی آنها پرداختند.

منبع : روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر

