پانزدهمین دوره مسابقات شوتوکاپ خلیج فارس که در به میزبانی شهرستان بندرلنگه و با حضور بیش از ۶۰۰ ورزشکار و ۱۵ تیم از باشگاه‌های مختلف استان و شهرستان‌های تابعه برگزار شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ پودات - در پانزدهمین دوره مسابقات شوتوکاپ خلیج فارس که در تاریخ ۷ آذرماه ۱۴۰۴ به میزبانی شهرستان بندرلنگه و با حضور بیش از ۶۰۰ ورزشکار و ۱۵ تیم از باشگاه‌های مختلف استان و شهرستان‌های تابعه حضور داشتند، که  دختران کاراته‌کار شهرستان میناب با درخشش بی‌نظیر خود، جایگاه مهمی را در این رقابت‌ها به دست آوردند.

در این مسابقات، تیم دختران آکادمی نجیب با مربیگری سرکار خانم یاسمن غلامشاهی و تیم بهار با مربیگری خانم سمیه عدنی‌پور، نشان دادند که استعداد و تمرین مستمر نتیجه‌ای جز موفقیت ندارد.

تیم دختران آکادمی نجیب با ۱۵ ورزشکار توانمند در بخش‌های مختلف، موفق به کسب ۱۰ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۳ مدال برنز شدند. این نتیجه افتخارآمیز جایگاهی برتر برای ورزشکاران شهرستان میناب رقم زد.

تیم بهار، با ۱۷ ورزشکار در بخش کاتا و کومیته، توانست ۲ مدال طلا، ۸ مدال نقره و ۱۴ مدال برنز کسب کند و نشان دهد که نوجوانان میناب توان رقابت در سطوح ملی و منطقه‌ای را دارند.

هیئت کاراته شهرستان میناب ضمن تبریک صمیمانه به همه مدال‌آوران، مربیان و خانواده‌هایشان، برای آن‌ها آرزوی موفقیت‌های روزافزون در عرصه‌های ورزشی دارد و بر ادامه مسیر موفقیت اصرار می‌ورزد.

برچسب ها: ورزش ، کاراته ، میناب
