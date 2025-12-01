معاون اول رئیس‌جمهور گفت: برای افزایش ظرفیت تولید برق نیاز است که طرح جامعی تهیه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - «محمدرضا عارف» در جلسه شورای اقتصاد درباره اقدامات انجام شده برای افزایش تولید برق از محل نیروگاه‌های تجدیدپذیر، گفت: اقدام خوبی برای ایجاد بیش از ۳ هزار مگاوات برق از محل نیروگاه‌های تجدیدپذیر انجام شده است.

وی اظهار کرد: دولت از افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر حمایت می‌کند. اقدامات خوب و ارزشمندی در این زمینه انجام شده و اکنون بخش دولتی و خصوصی آمادگی کامل برای افزایش ظرفیت تولید برق از محل نیروگاه‌های تجدیدپذیر را دارند. یا این حال به طرح جامعی نیز نیاز است تا در تابستان سال آینده، کسری برق نداشته باشیم.

براساس گزارش آخرین وضعیت عملکرد مصوبات شورای اقتصاد در زمینه نیروگاه‌های تجدیدپذیر که در این جلسه ارائه شد، تا روز دهم آذر سال جاری،۳۱۶۵ مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایجاد شده و ۵۲۸ ساختگاه با ظرفیت ۷۸۵۰ مگاوات در حال اجراست.

در ادامه موضوعاتی از قبیل نحوه تامین مالی برای افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه همچنین دستورالعمل نحوه صدور مجوز صادرات فرآورده‌های نفتی اصلی در راستای پرداخت طلب شرکت‌های پالایشی نفت، سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برای ۲ طرح سد و نیروگاه سیمره و چمشیر و همچنین مستثنی شدن تاکسی‌های برقی ون و سدان از ابطال گواهی اسقاط در طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به تصویب رسید.

منبع: ریاست جمهوری

عارف در همایش بیمه و توسعه:
عملکرد صنعت بیمه آسیب‌شناسی شود/ لزوم بازنگری در قوانین بیمه
عارف: هنر می‌تواند پلی برای صلح، همدلی و مقابله با صدا‌های تفرقه‌افکن باشد
تصویب قیمت پایه و روش مولدسازی ۴۸ فقره ملک و زمین در هیات مولدسازی دارایی‌های دولت
عارف: در آستانه یک جهش دیجیتال هستیم/ اولویت امنیت سایبری با بخش خصوصی است
