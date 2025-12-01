باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - امیرمحمد ستاری، مدیرعامل شرکت دانشبنیان، با اشاره به فعالیت این مجموعه در حوزه تولید تجهیزات آزمایشگاهی و بهویژه فناوری نانو و مهندسی سطح، از رونمایی دستگاه اندازهگیری زاویه تماس و کشش سطحی با طراحی ماژولار و بهرهمندی از هوش مصنوعی خبر داد.
او توضیح داد: این دستگاه در تمام صنایع مرتبط با پوششدهی از جمله رنگ، نساجی و سطوح صنعتی کاربرد دارد و تنها ابزار استاندارد برای ارزیابی میزان تمیزی و آمادگی سطح پیش از اعمال پوشش به شمار میرود.
