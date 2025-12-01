فناوران یک شرکت دانش‌بنیان موفق به ساخت دستگاه ماژولار اندازه‌گیری زاویه تماس و کشش سطحی مجهز به هوش مصنوعی شدند؛ دستگاهی که بر پایه استاندارد جهانی ۱۹۴۳ طراحی شده و توان رقابت با نمونه‌های مطرح آلمانی، آمریکایی و کره‌ای را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - امیرمحمد ستاری، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان، با اشاره به فعالیت این مجموعه در حوزه تولید تجهیزات آزمایشگاهی و به‌ویژه فناوری نانو و مهندسی سطح، از رونمایی دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس و کشش سطحی با طراحی ماژولار و بهره‌مندی از هوش مصنوعی خبر داد.

او توضیح داد: این دستگاه در تمام صنایع مرتبط با پوشش‌دهی از جمله رنگ، نساجی و سطوح صنعتی کاربرد دارد و تنها ابزار استاندارد برای ارزیابی میزان تمیزی و آمادگی سطح پیش از اعمال پوشش به شمار می‌رود.

جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: دانش بنیان ، فناوری جدید
خبرهای مرتبط
تولید پهپاد‌های بومی برای نظارت صنعتی در شرکت دانش‌بنیان ایرانی + فیلم
افتتاح بیست و ششمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان قم + فیلم
نوآوری در صنعت آب؛ تولید کنترلر هوشمند پمپ با قابلیت‌ تنظیم فشار آب و صرفه‌جویی انرژی+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Canada
ناشناس
۱۵:۴۳ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
کپی
۰
۰
پاسخ دادن
تصمیم‌گیری درباره آلودگی هوا بر اساس میانگین ۲۴ ساعته است
آخرین اخبار
تصمیم‌گیری درباره آلودگی هوا بر اساس میانگین ۲۴ ساعته است
رصد پالس‌های مرموز از دنباله‌دار 3I/ATLAS با نزدیک شدن به زمین
کشف جهنم کیهانی مزین به سنگ‌های قیمتی با جو منحصر‌به‌فرد
کشف ارتباط بین ویتامین D و سلامت روان
اچ‌آی‌وی، بیماری قابل کنترل با درمان به‌موقع
سیمایی: ناگزیر به هم‌داستان شدن با نسل‌های دانشگاهی هستیم
راه‌اندازی اپراتور هوش مصنوعی در کشور تا پایان سال
آنفلوآنزا همچنان ویروس غالب پاییز و زمستان
اختلاف قیمت دارو با کشور‌های همسایه، عامل اصلی قاچاق معکوس است
توصیه‌های طب ایرانی برای کاهش اثرات آلودگی هوا
«مسئولیت و سازندگی»، کتاب فصل دانشجویان شد
هرگونه فعالیت ورزشی در فضای باز فعلا ممنوع است
اصلاح ۲۰ درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت همراه اول
تأثیر قطعی ۶ درس یازدهم و تمام دروس دوازدهم در کنکور ۱۴۰۵