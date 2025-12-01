باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری «آر بی کا–اوکراین» به نقل از منبعی مطلع از مذاکرات واشنگتن و کییف روز یکشنبه گزارش داد که این دو طرف در جریان این نشست نتوانستند متن نهایی پیشنویس توافقنامه برای حل مناقشه در اوکراین را نهایی کنند.
منبع مذکور گفت: «اکنون مذاکرات دیگر بر چارچوب مورد توافق در مشورتهای ژنو متمرکز نیست، بلکه بر مسائل حلنشده باقیمانده است. نمیتوان گفت که ما به درک کامل متن نهایی رسیدهایم، اما این یک گام دیگر به جلو است.»
خبرگزاری «آر بی کا – اوکراین» افزود که موضوع سرزمینها توجه زیادی در جلسه اخیر داشت و منبع در این خصوص گفت: «هنوز به دنبال راهحلهای ممکن هستیم، اما این مسئله، طبیعتا، بسیار پیچیده است.»
طبق این گزارش، هیئت اوکراینی همچنین تلاش کرد توضیح دهد که چرا مقامات این کشور نمیخواهند از ایده پیوستن به ناتو صرفنظر کنند و یکی از دلایل آن این است که حرکت به سوی عضویت در این اتحاد در قانون اساسی اوکراین تصریح شده است.
منبع مذکور گفت که طرف آمریکایی همواره بر ضرورت رسیدن به یک «راهحل میانه» تاکید کرده است و افزود: «آنها (آمریکاییها) همیشه میگویند: «خب، ممکن است شما کاملا حق داشته باشید، اما طرف دیگری وجود دارد که این و آن را میخواهد. به عنوان میانجی، ما باید تضمین کنیم که به توافق صلحآمیز برسید، میتوانید موضع خود را منطقی توضیح دهید، اما اگر طرف مقابل گفت نه، چه خواهیم کرد؟»
همچنین گفته شد که طرف آمریکایی آمادگی خود برای ارائه تضمینهای امنیتی به اوکراین را اعلام کرده و این موضوع در میان مسائل اختلافی جلسه اخیر مطرح نبوده است.
منبع گزارش داد که هیئت اوکراینی در این جلسه بار دیگر بر ضرورت دیدار حضوری ترامپ و زلنسکی برای نهایی کردن طرح صلح تأکید کرده است.
مذاکرات میان آمریکا و اوکراین روز یکشنبه در جنوب ایالت فلوریدا برگزار شد و هیئت آمریکایی شامل مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ریاستجمهوری و جرد کوشنر، داماد رئیسجمهور آمریکا بود. هیئت اوکراینی نیز شامل رستم امیروف، دبیر شورای امنیت ملی و دفاع، سرگئی کیسلیتسیا، معاون اول وزیر امور خارجه و سایر مقامات بود.
منبع: آر تی