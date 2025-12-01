نشست روز یک‌شنبه میان آمریکا و اوکراین برای نهایی کردن پیش‌نویس توافق صلح در اوکراین نتوانست به نتیجه قطعی برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری «آر بی کا–اوکراین» به نقل از منبعی مطلع از مذاکرات واشنگتن و کی‌یف روز یک‌شنبه گزارش داد که این دو طرف در جریان این نشست نتوانستند متن نهایی پیش‌نویس توافق‌نامه برای حل مناقشه در اوکراین را نهایی کنند.

منبع مذکور گفت: «اکنون مذاکرات دیگر بر چارچوب مورد توافق در مشورت‌های ژنو متمرکز نیست، بلکه بر مسائل حل‌نشده باقی‌مانده است. نمی‌توان گفت که ما به درک کامل متن نهایی رسیده‌ایم، اما این یک گام دیگر به جلو است.»

خبرگزاری «آر بی کا – اوکراین» افزود که موضوع سرزمین‌ها توجه زیادی در جلسه اخیر داشت و منبع در این خصوص گفت: «هنوز به دنبال راه‌حل‌های ممکن هستیم، اما این مسئله، طبیعتا، بسیار پیچیده است.»

طبق این گزارش، هیئت اوکراینی همچنین تلاش کرد توضیح دهد که چرا مقامات این کشور نمی‌خواهند از ایده پیوستن به ناتو صرف‌نظر کنند و یکی از دلایل آن این است که حرکت به سوی عضویت در این اتحاد در قانون اساسی اوکراین تصریح شده است.

منبع مذکور گفت که طرف آمریکایی همواره بر ضرورت رسیدن به یک «راه‌حل میانه» تاکید کرده است و افزود: «آن‌ها (آمریکایی‌ها) همیشه می‌گویند: «خب، ممکن است شما کاملا حق داشته باشید، اما طرف دیگری وجود دارد که این و آن را می‌خواهد. به عنوان میانجی، ما باید تضمین کنیم که به توافق صلح‌آمیز برسید، می‌توانید موضع خود را منطقی توضیح دهید، اما اگر طرف مقابل گفت نه، چه خواهیم کرد؟»

همچنین گفته شد که طرف آمریکایی آمادگی خود برای ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین را اعلام کرده و این موضوع در میان مسائل اختلافی جلسه اخیر مطرح نبوده است.

منبع گزارش داد که هیئت اوکراینی در این جلسه بار دیگر بر ضرورت دیدار حضوری ترامپ و زلنسکی برای نهایی کردن طرح صلح تأکید کرده است.

مذاکرات میان آمریکا و اوکراین روز یک‌شنبه در جنوب ایالت فلوریدا برگزار شد و هیئت آمریکایی شامل مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ریاست‌جمهوری و جرد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور آمریکا بود. هیئت اوکراینی نیز شامل رستم امیروف، دبیر شورای امنیت ملی و دفاع، سرگئی کیسلیتسیا، معاون اول وزیر امور خارجه و سایر مقامات بود.

منبع: آر تی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، توافق صلح
خبرهای مرتبط
استعفای رئیس دفتر زلنسکی، پرده از سرنوشت کمک‌های غربی به کی‌یف برداشت
زلزله سیاسی در اوکراین
ویتکاف با شتاب گرفتن روند مذاکرات صلح اوکراین به مسکو می‌رود
پولیتیکو: اوکراین نگران است آمریکا زلنسکی را «دور بزند»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حماس یکی از دو جسد آخرین اسرای اسرائیلی در غزه را تحویل داد
دیدار پوتین با ویتکاف در کرملین آغاز شد
زلنسکی: اوکراین منتظر سیگنال‌هایی از سوی آمریکاست
احتمال دیدار ویتکاف و کوشنر با زلنسکی در اروپا
ترامپ: وضعیت اوکراین آسان نیست
نسل‌کشی تمام‌عیار؛ صلح بدون عدالت محال است
دمشق: جولان سرزمینی سوری است
آخرین اخبار
نسل‌کشی تمام‌عیار؛ صلح بدون عدالت محال است
دمشق: جولان سرزمینی سوری است
احتمال دیدار ویتکاف و کوشنر با زلنسکی در اروپا
زلنسکی: اوکراین منتظر سیگنال‌هایی از سوی آمریکاست
حماس یکی از دو جسد آخرین اسرای اسرائیلی در غزه را تحویل داد
ترامپ: وضعیت اوکراین آسان نیست
دیدار پوتین با ویتکاف در کرملین آغاز شد
تیراندازی به خودروی نامزد ریاست جمهوری پرو
وزیر خارجه سوریه با فرستاده آمریکا دیدار کرد
پوتین: اگر اروپا خواستار جنگ باشد روسیه آماده است
روته: هنوز در مورد عضویت اوکراین در ناتو اجماعی وجود ندارد
نتانیاهو: توافق با سوریه امکان‌پذیر است
قطر آماده میانجیگری در بحران آمریکا و ونزوئلاست
فدریکا موگرینی بازداشت شد
دیدار نماینده روس با فرستاده ویژه آمریکا در مسکو پیش از مذاکرات با پوتین
هشدار ترکیه به اوکراین: امنیت اقتصادی ما را تهدید می‌کنید
ایتالیا در آستانه تمدید مجوز ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین است
هشدار ترامپ به نظامیان آمریکایی درباره نافرمانی
شمار قربانیان سیل در اندونزی به ۶۳۱ نفر رسید
قطر و مصر بر لزوم تحکیم آتش‌بس در غزه و اجرای طرح صلح آمریکا تأکید کردند
دوجاریک: نمی‌توان همه افغان‌ها را مسئول حمله واشنگتن دانست
کمین مسلحانه در پاکستان منجر به کشته شدن یک مدیر دولتی و سه تن دیگر شد
حضور پاپ در محل انفجار بندر بیروت
ادعای دیپلمات اروپایی: احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران
کرملین: میانجی‌گری آمریکا در مذاکرات اوکراین مؤثر است
انتخابات هندوراس یک امر داخلی است
شکایت فرانسه علیه اسرائیل به اتهام مانع‌تراشی برای خبرنگاران
پوتین تصرف شهر پوکروفسک در شرق اوکراین را پیروزی مهم خواند
مادورو: ونزوئلا برای دفاع از آزادی خود آماده است
پترو در برابر ترامپ: کلمبیا پرواز‌ها با ونزوئلا را ازسر می‌گیرد