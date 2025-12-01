تشییع پیکر فرزند نماینده لردگان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0644\u0631\u062f\u06af\u0627\u0646\u060c \u062e\u0627\u0646\u0645\u06cc\u0631\u0632\u0627 \u0648 \u0641\u0644\u0627\u0631\u062f\u060c \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0628\u0647 \u062e\u0627\u06a9 \u0633\u067e\u0631\u062f\u0647 \u0634\u062f. \u0628\u0639\u062f \u0641\u0648\u062a \u067e\u0633\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0645\u0634\u062e\u0635 \u0634\u062f \u06a9\u0647 \u067e\u0633\u0631\u060c \u067e\u06cc\u06a9 \u0645\u0648\u062a\u0648\u0631\u06cc \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n
اینهم آقازاده بود ولی پیک موتوری بود یاد بگیرند دیگر نمایندگان