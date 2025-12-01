باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تشییع پیکر فرزند نماینده لردگان + فیلم

پیکر امیراحمد موسوی فرزند نماینده مردم شهرستان‌های سه گانه لردگان، خانمیرزا و فلارد، در روستای خود به خاک سپرده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تشییع پیکر فرزند نماینده لردگان، خانمیرزا و فلارد، در روستای خود به خاک سپرده شد. بعد فوت پسر این نماینده مجلس مشخص شد که پسر، پیک موتوری بوده است.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۱ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
حالا اگر یه اقازاداه خلافی ازش سر میزدیه مشت نامرد مغرض چنان هو و جنجالی راه میانداختند که در تاریخ ثبت میشد
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۹ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
روحش شاد صبر برای بازماندگان از درگاه خداوند منان خواستارم
اینهم آقازاده بود ولی پیک موتوری بود یاد بگیرند دیگر نمایندگان
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۶ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
عجیبه برام پسر نماینده پیک موتوری !!!!! این پسر میتوانست با رانت پدر سر بهترین کار باشد اما .... شاید پدری باوجدان .....
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۲ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
خدا رحمتش کنه و به خانواده اش صبر جزیل عنایت کنه
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
روحش شاد
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد رضا
۱۵:۲۱ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
درود و‌ رحمت خدا به روح پاک این #آقازاده_واقعی
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد رضا
۱۵:۲۱ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
درود و‌ رحمت خدا به روح پاک این #آقازاده_واقعی
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۸ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
خدا رحمتش کنه .... مسئولی که پاک دست هست و از امتیازات حکومتی و دولتی استفاده نمی کنه ... جای احترام و دلگرمی به ملت داره روحش شاد ....
۲
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۸ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
وای به حال مردم عادی وقتی نمی تونی کاری بکنی بره درس بخونه و بعدم شغل خوبی داشته باشه موتوری !