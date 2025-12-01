باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - هادی کیا دلیری معاون آموزش و مشارکت مردمی سازمان ملی حفاظت محیط زیست کشور در حاشیه مراسم برنامه زمانبندی سمپوزیوم بینالمللی خاک سالم و مدیریت جامع حوزههای آبخیز شهری در جمع خبرنگاران، درباره آخرین وضعیت و خسارت وارده به جنگل های الیت گفت: آتشسوزی در جنگلهای الیت بیشتر سطحی بود تا عمقی. از اینرو، وقتی اطفا حریق شد، در حالیکه کارشناسان در عرصه تصور میکردند آتش خاموش شده و عرصه را ترک کردند، آتش دوباره شعلهور شده بود.
وی افزود: این نوع آتشسوزی، سطحی و مخفی و به عبارتی گول زننده است.،در نتیجه، نیروها دوباره به عرصه برگشتند و اطفا حریق آغاز شد. با وجود خاموشی آتش، نیروها همچنان در مناطق هستند و پیگیری میکنند تا آتش دوباره شعلهور نشود.
کیادلیری با بیان اینکه پاییز فصل آتشسوزی در جنگلهاست، افزود: یک سهلانگاری جزئی منجر به آتشسوزی وسیعی میشود، کمااینکه علت آتش سوزی جنگل های الیت انسانی است.
این مقام مسئول با بیان اینکه سالانه در فصل پاییز به طور متوسط ۱۸ هزار هکتار از اراضی جنگلها دستخوش آتشسوزی میشوند، گفت: این آمار در برخی سالها به ۵۰ هزار هکتار هم میرسد.
کیا دلیری درباره آخرین سطح آتش سوزی جنگل های الیت بیان کرد: برآوردها حاکی از آن است که سطحی بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هکتار دچار آتشسوزی شده و پیشبینی میشود بین ۱۰ تا ۲۰ درصد درختان جنگلهای الیت دچار آسیب شده باشند؛ اما میزان خسارات پس از مطالعه قابل برآورد است چراکه شعلهور شدن آتش در شب و حرکت آن به سمت درهها در برخی قسمتها به تاج درختان آسیب زده است.
این مسئول دولتی افزود: در خوشبینانه ترین حالت در فصل بهار احتمال رویش و سبز شدن درختان جنگل الیت وجود دارد، اما آسیب فقط مربوط به درختان و خاک نبود و در این مطالعه باید حیوانات آسیب دیده هم مورد توجه قرار داد.
وی با بیان اینکه ۹۰ درصد آتشسوزیها عامل انسانی دارد، توضیح داد: این تفکر که درختان شکسته و افتاده منجر به آتشسوزی در سطح جنگلها میشوند و باید آنها را از عرصه خارج کرد غلط است و از سوی بهرهبرداران حوزه چوب است؛ زیرا آنها رطوبت را جذب کرده و حتی مانع آتشسوزی میشوند.
معاون آموزش و مشارکت مردمی سازمان ملی حفاظت محیط زیست کشور گفت: جنگلبانان در عرصه جنگلهای الیت حضور دارند تا بارش رخ دهد و مطمئن شوند خاک داغ این عرصه خنک شده و با جذب رطوبت احتمال شعلهور شدن دوباره وجود ندارد.