باشگاه خبرنگاران جوان - کلبادی نژاد مدیر کل آموزش و پروش مازندران با بیان اینکه استان مازندران مانند برخی دیگر از استانها بعد از ابلاغ دستورالعمل توزیع شیر رایگان در مدارس با برخی چالشها در تعیین قیمت و عقد قرارداد با شرکتهای لبنی مواجه شده بود، گفت: با حمیات استاندار و کارگروه تنظمی بازار این مشکلات برطرف و با یک شرکت تولید فراوردههای لبنی معتبر در استان قرارداد بسته شد.
او افزود: توزیع شیر رایگان مدارس از چهارشنبه ۱۲ آذرماه در مرکز استان و به ترتیب در سایر مناطق هم آغاز میشود.
کلبادی نژاد با بیان اینکه ۲۳۲ هزار دانش آموز ابتدایی دولتی و کودکستانهای دولتی استان در ۴۴ نوبت شیر رایگان دریافت خواهند کرد، گفت: توزیع شیر رایگان مدارس تا اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.
مدیر کل آموزش و پروش مازندران افزود: مقرر شد شرکت تولید کننده فراورده لبنی شیر را در مدارس توزیع کند و در برخی مدارس دوردست یا با دانش آموزان کم این سهمیه در اختیار ادارات آموزش و پرورش شهرستانها برای توزیع قرار میگیرد.
کلبادی نژاد گفت: کیفیت و قیمت شیر مدارس موضوع بسیار مهمی بود که با حمایتهای استاندار و شرکت تولید کننده فراوردههای لبنی در مازندران شیر استریل با کیفیت بالا و قیمت مناسب تحویل مدارس خواهد شد.
او افزود: هیچ مشکلی در توزیع شیر مدارس وجود ندارد و از تمام ظرفیتها برای اجرای این طرح استفاده میشود.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران