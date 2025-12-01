مراسم تشییع پیکر آتش نشان محسن میرشکار در کرمان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مرضیه السادات حسینی راد _ پیکر آتش نشان فداکار که با مرگ خود چند نفر را ازمرگ حتمی نجات داد تشییع وبه خاک سپرده شد.

شهید آتش نشان کرمان روی دست کرمانی‌ها تشییع شد+ فیلم و عکس


محسن میرشکار آتش نشان ۳۴ ساله کرمانی که چند روز قبل در جریان عملیات نجات از تونل دردست ساخت فاضلاب کرمان درمحدوده روستای الله آباد شهرکرمان، به شهادت رسیده بود امروز روی دست همکاران، کارکنان شهرداری ومردم کرمان ازشهرداری مرکزی تا مصلی امام علی شهرکرمان تشییع شد.

 

این آتش نشان فداکار که باعث نجات حتمی از مرگ ۳ تن دیگر شده بود در نهایت به درجه رفیع شهادت نائل شد.


از این شهید یک پسر ویک دختر به یادگار مانده است.


پیکر وی درحسینیه شهدا درجوار گلزارشهدای کرمان دفن شد، اما خاطره رشادت وی ماندگار شد.

 

