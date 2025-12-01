سخنگوی دولت با اشاره به معضل آلودگی شدید هوای کلانشهر‌های کشور، گفت: وضعیت آلودگی هوای شهر‌های کشور به هیچ وجه قابل دفاع نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - «فاطمه مهاجرانی» امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ در آیین اختتامیه نوزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران، با اشاره به کاهش کیفیت هوای شهر‌های کشور، گفت: همه ما برای زیست به هوا نیازمندیم، اما متاسفانه کیفیت هوا مناسب نیست و این مساله عده‌ای را در هاله‌ای از ابهام و برخی را در هاله‌ای از انکار فرو برده است. آنچه امروز در حوزه آلودگی هوا شاهد آن هستیم به هیچ وجه قابل دفاع نیست و آنچه امروز شهروندان ما در شهر‌های بزرگ تنفس می‌کنند یقیناً اسمش هر چه باشد هوای پاک نیست.

وی افزود: کیفیت چندان در زندگی ما عجین شده است که شاید بسیاری از ما نتوانیم معنایی دقیق برای آن بیان کنیم، اما قطعا همگان درکی از کیفیت دارند. این درک شامل عملکرد، ارزش ویژه و یا اثری است که پس از تجربه محصول و یا خدمت باکیفیت تجربه می‌شود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه واژه کیفیت امروز بسیار گسترده شده است، اظهار کرد: پیش از این کیفیت فقط درباره کالا‌ها مصداق داشت، اما اکنون با گسترش صنعت و تجارت و دیجیتالی‌شدن اقتصاد، کیفیت به مسائل مختلفی اطلاق می‌شود همچون کیفیت زندگی، کیفیت حضور و کیفیت ساعات زندگی و در چنین فضایی متفاوت اندیشیدن بسیار اثرگذار خواهد بود.

مهاجرانی توجه به جزئیات را عاملی مهم در ارتقای کیفیت دانست و تصریح کرد: امروز برند‌ها بخشی از زندگی بشر هستند و حضور آنها به قدری پررنگ است که در کتاب «امثال و حکم» ما هم راه پیدا کرده‌اند.

وی تاکید کرد: فعالان اقتصادی باید نگاه جامعی به انسان داشته باشند چرا که هدف اصلی کیفیت «انسان» است و به انسان نگاه محوری به انسان دارد و لذا هر چه حول محور انسان قرار می‌گیرد اعم از کالا و خدمات مورد توجه است. در مدل‌های جدید کیفیت رویکرد‌های انسان‌گرا ملاک عمل است و از صرف محصول به انسان توجه داده می‌شود.

سخنگوی دولت در پایان با بیان اینکه توجه به حال بهتر مشتری در رویکرد‌های جدید ارتقای کیفیت مدنظر است، خاطر نشان کرد: باید به بهبود کیفیت آنچه خلق می‌کنیم توجه ویژه داشته باشیم و در این مسیر حوزه‌های مسئولیت اجتماعی را مدنظر قرار دهیم.

منبع: ایرنا

برچسب ها: سخنگوی دولت ، آلودگی هوا
خبرهای مرتبط
مهاجرانی: درخصوص بنزین قرار نبود مردم را شگفت‌زده کنیم/۵ اقدام عملی دولت درمورد انرژی
تداوم آموزش غیرحضوری دانشگاه‌ها و مدارس استان تهران برای ۱۱ آذرماه
توضیح سخنگوی دولت درباره سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی و خودرو‌های نوشماره
مهاجرانی: نقد رئیس‌جمهور ناظر بر اصلاح ساختارهاست، نه متوجه افراد
توضیحات سخنگوی دولت در مورد نرخ سوم بنزین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۹ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
طوطی سخنگو فقط دروغ
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۵۴ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
مهم اینه که باقی بخش ها قابل دفاع هستند
کاش حرف نمیزدی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۹ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
چرااذعان به ناتوانی نمی کنید از خارج ازکشورمشاوروکاربلدبیارید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۳ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
ایران خودرو وسایپا و مدیران خودرو ومابقی بنجل سازها رو تعطیل کنید و خودروی با کیفیت برقی یا هیبریدی وارد کنید حل میشه ...اگه طمع تون بگذاره
۰
۳
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۸:۰۲ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
جلوی هواپیماهای آمریکا که به کل زمین مواد شیمیایی پخش میکنن به بهانه جلوگیری از گرمایش هوا رو بگیرید درست میشه.
۶
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
مثل بسیاری از اقدامات دولت که قابل دفاع نیست!!!!!!
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۴:۵۲ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
لطفاً یا خدا طرح ساماندهی کارکنان دولت چیشد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۲ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
موانع را بر طرف کنید درست می شود. خودتان جزو موانع نباشید.
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
چندین ساله تورم هر سال ۵۰ تا ۶۰ درصد اعلام میشه ولی افزایش حقوق ها همیشه ثابت ۲۰ درصد میشه انصافتون کجا رفته واقعا
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۷ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
لعنت خدا بر هرچی آدم دروغگو فقط. شما که دروغ نمیگی پس باشگاه نشر بده
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۹ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
پس چرا همیشه نیست تا بنا گوشت بازه
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
( وضعیت آلودگی هوای شهر‌های کشور قابل دفاع نیست) خب حالا که قابل دفاع نیست به آن حمله کنید.
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
استعفا بده
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
آی گفتی
۱
۶
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۳:۳۲ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
خونه ی مادربزرگه هزارتا قصه داره خونه ی مادربزرگه شادی وغصه داره
کنارخونه ی شماهمیشه سبزه زاره خیابونای تهران همش مثل بهاره
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یکی یه دونه
۱۳:۵۷ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
?????
۱۲
نامه مشترک ایران، روسیه و چین درباره قطعنامه ۲۲۳۱ و پایان بررسی موضوع ایران در شورای امنیت
وزیر کشور: دستگاه‌های دولتی باید در صرفه‌جویی پیشگام باشند
قالیباف: دولت عزم خود را برای تغییر شیوه کالابرگ جزم کرده است
عراقچی: صیانت از انسجام ملی لازمه موفقیت کشور در مواجهه با شرارت‌های دشمنان است
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۲ آذر
آخرین اخبار
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۲ آذر
وزیر کشور: دستگاه‌های دولتی باید در صرفه‌جویی پیشگام باشند
عراقچی: صیانت از انسجام ملی لازمه موفقیت کشور در مواجهه با شرارت‌های دشمنان است
نامه مشترک ایران، روسیه و چین درباره قطعنامه ۲۲۳۱ و پایان بررسی موضوع ایران در شورای امنیت
قالیباف: دولت عزم خود را برای تغییر شیوه کالابرگ جزم کرده است
جایگاه زن در تراز انقلاب اسلامی، امتداد خط فاطمی است
دیدار و گفت‌وگوی سفیر کشورمان با وزیر دربار کویت
تأکید رئیس‌جمهور عراق بر تقویت روابط با ایران
سرلشکر موسوی: دانش قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) به بخش‌های مختلف منتقل شود
پزشکیان: با تکیه بر اراده و پشتکار افراد دارای معلولیت و همه مردم ایران ایستاده‌ایم
رئیس کل سازمان نظام پزشکی از سوی رئیس‌جمهور منصوب شد
مهاجرانی: درخصوص بنزین قرار نبود مردم را شگفت‌زده کنیم/۵ اقدام عملی دولت درمورد انرژی
بحث رفع فیلترینگ تلگرام دنبال می‌شود/ مهمترین چالش کشور مسائل اقتصادی است
عملکرد صنعت بیمه آسیب‌شناسی شود/ لزوم بازنگری در قوانین بیمه
تاجگردون: نمایندگان نمی توانند در حین بررسی بودجه پیشنهادات حکمی داشته باشند
رسیدگی دیوان محاسبات به ترک فعل در اجرای تکلیف انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی
رزمایش سهند ۲۰۲۵ نشان‌دهنده‌ وجود اراده‌ جدی در میان‌ کشورهای‌ مستقل برای‌ دفاع‌ از خود است
عراقچی: ایران و ترکیه مصممند با همکاری نزدیک در مسیر صلح پایدار منطقه‌ای گام بردارند
بررسی لایحه دوفوریتی الحاق برخی مواد به قانون بودجه سالانه در دستورکار مجلس