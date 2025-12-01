باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - محسن یمینی رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران گفت: ۲۰ هزار دستگاه ناوگان عمومی در هشت ماه گذشته مورد بازدید و کنترل قرار گرفت که از این تعداد ۳۸۰۰ مورد تخلف احصاء شده که پس از بررسی، در دبیرخانه کمیسیون‌های مربوطه شامل ماده ۱۱ رانندگان، ماده ۱۲ شرکت‌ها و ۱۴ مالکین وسیله نقلیه طرح و منجر به رای خواهد شد.

او افزود: طرح کنترل و نظارت بر تردد وسایل نقلیه عمومی از جمله ناوگان حاملین مواد خطرناک، اتوبوس ها، مینی بوس‌های برون شهری و سایر وسایل نقلیه عمومی، به منظور ارتقای ایمنی عبور و مرور و کاهش تصادفات و فوتی‌های جاده‌ای به شکل گشت‌های مشترک ادارات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان‌ها و پلیس راه درکلیه محور‌های مواصلاتی، پرخطر و پر تردد و به شکل بازدید‌های میدانی ناوگان عمومی حمل‌ونقل و کنترل مدارک و تجهیزات ایمنی آنها در طول راه‌ها و محل‌های توقف (پایانه‌های مسافری، مقابل پلیس راه‌ها) انجام شده است.

یمینی گفت: به منظور بازدارندگی، شناسایی و اعمال قانون بر تخلفات رانندگی و همچنین ارتقای ایمنی تردد و کاهش تصادفات و فوتی‌های جاده‌ای، طرح کنترل و نظارت بر تردد وسایل نقلیه عمومی توسط این اداره کل و قرار گاه پلیس راه استان به صورت مستمر در حال اجرا است.