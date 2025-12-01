رئیس‌جمهور، رئیس کتابخانه ملی و سازمان اسناد کشور را مامور رسیدگی و پیگیری فوری درمان و بهبود دکتر کامران فانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «مسعود پزشکیان»، غلامرضا امیرخانی رئیس کتابخانه ملی و سازمان اسناد کشور را مامور رسیدگی و پیگیری فوری درمان و بهبود «کامران فانی» نویسنده برجسته کشورمان کرد.

دکتر کامران فانی، نویسنده، مترجم و نسخه‌پژوه برجسته کشور، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضو هیات علمی دانشنامه تشیع است که از چندی قبل به علت بیماری در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده است.

با توجه به سابقه استخدامی و خدمت این استاد برجسته در کتابخانه ملی، رئیس جمهور ضمن آرزوی بهبود و سلامتی برای وی، رئیس کتابخانه ملی را مامور رسیدگی به امور مربوط به درمان، نگهداری و بهبود ایشان کرد.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، کامران فانی ، رئیس کتابخانه ملی
اگه بستری شده باشه صد در صد کارش تمومه چون بیمارستانا جولانگاه کروناست
