باشگاه خبرنگاران جوان - حسن جلیلوند مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: از مجموع ۴۰ هزار هکتار گندم آبی ابلاغی، تاکنون ۳۵ هزار و ۴۶۵ هکتار معادل ۸۹ درصد کشت شده است.
وی ادامه داد: در بخش گندم دیم نیز از ۱۱۰ هزار هکتار برنامه ابلاغی، تاکنون ۹۲ هزار و ۶۸۰ هکتار یعنی ۸۴ درصد زیر کشت رفته و کاهش نزولات آسمانی سطح سبز مزارع دیم را بهطور محسوسی کاهش داده است.
این مسئول همچنین از کشت جو آبی و دیم به ترتیب به میزان پنج هزار و ۷۷۵ هکتار و ۲۵ هزار و ۲۸۵ هکتار خبر داد و یادآور شد: کشت کلزار نیز یک هزار و ۳۹۸ هکتار محقق شده که پیش بینی میشود برنامه کشت تا پایان سال زراعی افزایش یابد.
جلیلوند میزان بارشهای ثبتشده از ابتدای سال زراعی تاکنون را سه دهم میلیمتر عنوان کرد و گفت: کاهش بارشها بر روند سبز شدن مزارع گندم دیم اثر گذاشته، اما طبق پیشبینیها، بارشهای پاییزی طی ۱۰ روز آینده آغاز خواهد شد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی قزوین بیان کرد: تمام ظرفیتهای فنی برای مدیریت زراعی و حمایت از کشاورزان فعال بوده تا روند تولید در استان دچار اختلال نشود.
منبع: ایرنا