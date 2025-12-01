باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - معتمدی، مسئول امور بیمهای محصولات کشاورزی لرستان در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: «بر اساس ارزیابیهای انجامشده، مجموع خسارت وارد شده به مزارع گندم دیم لرستان در سال زراعی جاری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است، اما تاکنون تنها ۸۰ میلیارد تومان از این میزان به حساب کشاورزان واریز شده است.»
وی در توضیح علت تأخیرها افزود: «مبلغ ۸۴ میلیارد تومان طی هفته گذشته از سوی صندوق بیمه کشاورزی تخصیص یافته و به شبکه بانکی ارسال شده است، اما به دنبال تعطیلی چند روزه ادارات در تهران، مراحل نهایی بررسی و تأیید پرداختها با وقفه مواجه شده است.»
معتمدی تأکید کرد که با پایان یافتن تعطیلات، روند اداری تکمیل و مبالغ باقیمانده به تدریج به حساب بهرهبرداران واریز میشود.
معتمدی با اشاره به شرایط امسال بخش کشاورزی کشور اظهار داشت: «به دلیل افزایش گسترده خسارات ناشی از حوادث طبیعی در سراسر کشور، پرداخت غرامتها به صورت مرحلهای انجام میشود. حجم بالای خسارات موجب شده فرآیند تأمین و تخصیص اعتبارات زمانبر باشد و همین موضوع در کندی پرداختها تأثیر گذاشته است.»
وی در پایان گفت: «سازمان بیمه کشاورزی متعهد است تمامی غرامتهای مصوب را پرداخت کند و کشاورزان نگران نباشند؛ چراکه با تکمیل مراحل اداری، همه مطالبات آنان به مرور تسویه خواهد شد.»