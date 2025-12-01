رئیس قوه قضاییه گفت: در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که همه قوانین و مقررات کشور باید مبتنی بر اسلام و موازین اسلامی باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱۰ آذر) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: همه ما کارگزاران نظام و مردم باید ملتزم به قانون اساسی باشیم؛ قانون اساسی که با رأی بسیار قاطعی به تصویب رسید، میثاق ملی ما و یکی از مترقی‌ترین قوانین موجود در دنیا است.

رئیس قوه قضاییه ضمن تبیین و تشریح اصل چهارم قانون اساسی بیان داشت: در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که همه قوانین و مقررات کشور باید مبتنی بر اسلام و موازین اسلامی باشند. توجه به این اصل، از آن حیث اهمیت بالایی دارد که ممکن است به مرور زمان عده‌ای با روشنفکرنمایی بخواهند مقولاتی را تحمیل کنند و چنین ادعا کنند که فلان بخش از قانون، امروز دیگر جواب نمی‌دهد!

رئیس دستگاه قضا با اشاره به حقوق مردم در قانون اساسی، تصریح کرد: فصل سوم قانون اساسی، از اصل ۱۹ تا اصل ۴۲، ناظر بر حقوق ملت است. همه کارگزاران نظام و همه ما مسئولان قضایی که دور این میز نشسته‌ایم باید التزام و تعهد به حقوق مردم داشته باشیم و از این حقوق پاسداری و صیانت کنیم.

رئیس عدلیه ضمن اشاره به اتکاء به آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران افزود: طبق اصل ششم قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ایران امور کشور به اتکای آرای عمومی اداره و تمشیّت می‌شود؛ همین اصل بیانگر نقش مهم و اثرگذار مردم در نظام ما است؛ ما از ابتدای انقلاب، تعداد متکثر و زیادی انتخابات برگزار کرده‌ایم و در اکثر این انتخابات نیز به نسبت نقاط دیگر دنیا، تعداد قابل توجهی از مردم و واجدین شرایط، مشارکت کرده‌اند.

قاضی‌القضات با اشاره به اهتمام قانون اساسی پیرامون رشد فضایل اخلاقی در جامعه بیان داشت: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، یکی از مندرجات مهم در اصل سوم قانون اساسی است؛ فلذا همه ما کارگزاران نظام که سوگند یاد کرده‌ایم پاسدار و مدافع قانون اساسی باشیم، باید نهایت همت خود را معطوف و متمرکز کنیم تا محیط مساعدی را برای رشد فضایل اخلاقی در جامعه فراهم آوریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به تاکیدات و مصرحات قانون اساسی در باب تحکیم بنیان خانواده، اظهار داشت: خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است؛ فلذا همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. این نص صریح قانون اساسی است؛ فلذا همه ما کارگزاران و مردم باید نسبت به آن، اهتمام و توجه ویژه داشته باشیم و از هر چیزی که قداست و استواری نهاد خانواده را مخدوش می‌کند، پرهیز و احتراز کنیم.

رئیس قوه قضائیه، دفاع از مظلومین عالم را یکی از مصرحات قانون اساسی دانست و تصریح کرد: حمایت از مظلومین و مستضعفین عالم در برابر مستکبرین، اصلی مندرج در قانون اساسی ماست.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: قاطبه مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی از انحاء سوگند یاد کرده‌اند که مدافع و پاسدار قانون اساسی باشند؛ در اصل ۱۲۱ به سوگند رئیس‌جمهور برای پاسداری از قانون اساسی اشاره شده است؛ در اصل ۶۷ به سوگند نمایندگان مجلس برای دفاع از قانون اساسی، تصریح شده است؛ در سوگندنامه قضات نیز مضامینی مندرج است که متخذ از مبانی قانون اساسی است.

رئیس عدلیه با اشاره به نوع نگرش برخی افراد استحاله‌شده در انکار قانون اساسی، تصریح کرد: بعضاً فرد یا افرادی که زمانی سینه‌چاک نهضت امام خمینی (ره) و اصطلاحاً انقلابی دوآتشه بودند، مشاهده می‌شوند که اکنون به نوعی مُستحیل شده‌اند و مصرحات قانون اساسی را انکار می‌کنند و زیر پا می‌گذارند و حتی به صراحت چنین می‌گویند که امام (ره) اشتباه می‌کرد و ما نیز سابقاً در دفاع از امام اشتباه می‌کردیم! این قبیل افراد، نقش دیانت در سیاست و دفاع از مظلومین عالم و مبارزه با مستکبرین را صریحاً مُنکر می‌شوند! حقیقتاً باید گفت که ورود به صراط مستقیم، مهم است، اما مهم‌تر، ماندن و استقامت در این صراط است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله سیدحسن مدرس، اظهار کرد: شهید مدرس، شخصیتی شجاع، با صلابت و بافراست بود که توانست در برابر قدرت‌های استکباری و استعماری و اذناب داخلی آنها بایستد؛ این شهید والامقام، سیاست را عین دیانت و دیانت را عین سیاست می‌دانست و با همین راهبرد، به پیش رفت و از تهدید‌ها نهراسید و به فضاسازی‌ها اعتنایی نکرد. شهید مدرس نیرنگ‌ها و فریبکاری‌ها را تشخیص داد و آنها را خنثی کرد؛ شهید مدرس به جریانات متحجری که می‌خواستند او را از مقابله با انگلیسی‌ها و رضاخان قلدر بازدارند، بی‌اعتنا بود و با ظلم و ظالم سازش نکرد.

رئیس قوه قضائیه همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت شهدای هسته‌ای، شهیدان شهریاری و فخری‌زاده، گفت: عوامل مزدور رژیم صهیونیستی و آمریکا، دانشمندان هسته‌ای ما را به شهادت رساندند و بار دیگر برای ما فرمایشات امام خمینی (ره) در ۶۰ سال پیش، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، مبنی بر اینکه اسرائیل با رشد و پیشرفت علم و دانش در ایران مخالف است، تداعی و مرور شد.

رئیس دستگاه قضا همچنین در جریان نشست امروز، سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا را گرامی داشت.

