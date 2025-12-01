معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: اقدامات خوبی در ارتباط با کنترل HIV در ایران صورت گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر علیرضا رئیسی در همایش روز جهانی ایدز که امروز (۱۰ آذر) برگزار شد، اظهار کرد: HIV از منظر بین‌المللی می‌بایست در کانون توجه قرار گیرد و این در حالی است که به نظر می‌رسد که توجه به HIV در سطح بین‌المللی کاهش یافته است.

وی درباره بودجه‌های بین‌المللی برای کنترل HIV توضیح داد: براساس تصمیم‌های جدید، تامین بخش عمده بودجه در کشور‌های با سرانه درآمد پایین بر عهده دولت این کشور‌ها واگذار شده و می‌بایست ۶۰ درصد بودجه کنترل این بیماری را تامین کنند. هنگامی که عملکرد کشور‌ها با سرانه درآمد پایین را بررسی می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که تامین ۶۰ درصد بودجه کنترل و پیشگیری HIV در کشور‌هایی از این دست تحقق نمی‌یابد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: عدم تحقق بودجه پیشگیری و کنترل HIV در کشور‌های با سرانه درآمد پایین یک هشدار جهانی محسوب می‌شود.

رئیسی با بیان اینکه ۱۱ میلیون نفر از افراد سطح دنیا که مبتلا به HIV هستند تحت درمان قرار دارند، گفت: متاسفانه، ۲۷ درصد این افراد دارای درمان ناکافی هستند که باز هم یک زنگ خطر محسوب می‌شود.

او با بیان اینکه مشکل دنیا در ارتباط با بیماری‌ها شناسایی بیماران و بیماریابی است، تصریح کرد: شرایط را در نظر بگیرید که سیستم‌های بهداشتی و درمانی موفق به شناسایی بیماران شده‌اند، اما درمان اثرگذار ندارند و این موضوع یک زنگ خطر برای دنیا به حساب می‌آید.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه بر اساس «برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز» کشور‌ها می‌بایست گزارش‌های خود را به صورت ماهانه ارائه دهند، افزود: اگرچه ارائه گزارش ماهیانه خوب است، اما می‌بایست کیفیت گزارش‌ها در کانون توجه قرار گیرد. اگرچه ارائه گزارش ماهیانه سبب می‌شود که سیستم‌ها و مجموعه‌های بین‌المللی در ارتباط با چالش‌های کشور‌ها در ارتباط با HIV اقدامات سریع‌تری داشته باشند، اما کیفیت دیتا‌ها می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

رئیسی درباره وضعیت HIV در سطح جهان توضیح داد: تامین ۶۵ درصد بودجه برنامه پیشگیری HIV در کشور‌های اروپای شرقی و آسیای میانه بر عهده دولت‌ها محول شده، اما بر اساس گزارش برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز، این بودجه را تخصیص نداده‌اند. اگر در نظر داریم HIV را کنترل و رصد کنیم، می‌بایست در ارتباط با بودجه و اعتبار برنامه‌های پیشگیری و کنترل این بیماری بازنگری کنیم.

او با بیان اینکه اقدامات خوبی در ارتباط با HIV در ایران صورت گرفته، توضیح داد: برنامه کنترل HIV از اولویت‌های دوران مدیریت جدید وزارت بهداشت به حساب می‌آید. وزارت بهداشت در دوران جدید نه تنها کنترل و پیشگیری از HIV را در کانون توجه قرار داده بلکه کنترل سل و هپاتیت C را نیز در کانون توجه قرار داده‌ایم و جزو اولویت‌های خود می‌دانیم.